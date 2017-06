Été 2017 : nouvelle saison, nouveaux horaires, nouvelles offres pour la STL

Dès le 24 juin, la Société de transport de Laval (STL) passe en mode estival avec de nouveaux horaires et de nouvelles offres. Parmi les changements, vous pourrez remarquer l’ajout d’une 7e ligne accessible aux personnes en fauteuil roulant, soit la ligne 43 où vous pourrez également payer par carte de crédit sans contact à bord, une amélioration du service sur les lignes 65 et 76, et quelques modifications de trajet sur les lignes 101, 106 et 107, lesquelles sont destinées aux résidences pour aînés.



Ligne d’autobus 43 : Visa et Mastercard acceptés à bord

À partir du 24 juin, la ligne 43 rejoindra les lignes 20, 39, 48, 60, 63 et 73, qui font déjà partie du projet pilote de paiement par carte de crédit. Rappelons que la STL est la première société de transport collectif au Canada à accepter ce mode de paiement à bord d’autobus. Ce projet est réalisé en partenariat avec le Mouvement Desjardins.



7e ligne accessible aux personnes en fauteuil roulant

La ligne 43 deviendra la septième ligne accessible du réseau régulier de la STL. Dès le 24 juin, elle sera uniquement desservie par des autobus munis d’une rampe à bascule à l’avant pour faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant. De la station de métro Cartier, cette ligne traverse l’île de Laval du sud au nord jusqu’au quartier Auteuil, et dessert notamment l’hôpital de la Cité-de-la-Santé.



L’été rime également avec tarifs spéciaux! Aller se baigner chez des amis, dîner en famille ou voir un spectacle de musique n’aura jamais été plus simple.

C’est gratuit pour les enfants

Jusqu’à cinq enfants de 11 ans ou moins peuvent voyager gratuitement en compagnie d’un adulte qui paie son passage. Cette offre est valide tous les jours du 1er juillet à la fête du Travail.



Deux mois d’été pour seulement 64 $

Le tarif XTRA, un combo spécial offert aux étudiants de 17 ans ou moins, est offert à 64 $ pour les mois de juillet et d’août.



Tarif smog à 1 $

Du 1er juin à la fête du Travail, lorsqu’Environnement Canada émet un avis de smog, le transport est offert au tarif spécial de 1 $ le lendemain sur le réseau régulier de la STL.



C’est gratuit au centre-ville de Laval

La ligne d’autobus 360 est gratuite et en service 7 jours sur 7, du 24 juin au 25 août.