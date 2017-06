Programmation culturelle et sportive dans les parcs lavallois

Cet été, tous pourront profiter des aménagements gratuits dans les parcs municipaux et grands espaces en plein air de Laval ou encore, prendre part en famille aux nombreux événements organisés à l’extérieur de juin à septembre.



Cinéma en plein air

À compter du 14 juillet, un rendez-vous est lancé pour assister dans l'un des parcs de la ville à l'une des nombreuses représentations gratuites du cinéma en plein air. Ceux et celles qui auront envie de revoir un classique ou d’apprécier une primeur pourront vivre un moment agréable en famille dès la noirceur.



Théâtre à ciel ouvert

Dès le 5 juillet, la pièce de théâtre pour jeune public Les galoches du bonheur sera présentée en plein air dans les parcs de quartier, alors que R'garde-moi ben aller!, une comédie théâtrale également destinée au jeune public et à toute la famille, sera présentée au Centre de la nature.



Art du cirque et jeu théâtral

À partir du 13 juillet, des spectacles d’acrobaties de cirque seront présentés dans plusieurs parcs lavallois. M. Gazon, acrobate, jongleur et équilibriste qui a plusieurs tours dans son sac, saura faire rire petits et grands. Également, le duo Les Vitaminés, qui parodient la danse moderne et s’adonnent à des combats de boxe clownesques, éblouissent leur public à tout coup.



Dehors on fête

Plusieurs fêtes de quartier et des rendez-vous entre voisins seront tenus durant la même période. La vie de quartier sera à son meilleur le temps d’une épluchette de blé d’Inde ou d’un spectacle. Des jeux gonflables, du bricolage, de la musique et bien plus animeront les quartiers de Laval tout l’été.



Découvrir les grands parcs

Cet été, le parc des Prairies, le Centre de la nature, la berge aux Quatre-Vents et la berge des Baigneurs ont des programmations variées : activités de découverte des lieux, activités de mise en forme telles que cours de yoga ou clubs de marche, sans oublier les Zones musicales et les pianos publics.



Dehors on bouge

Dans les parcs de Laval, les installations extérieures mises à la disposition de tous sont nombreuses :

Terrains de tennis, de basketball, de baseball et de balle-molle;

Terrains naturels ou synthétiques de football et de soccer;

Piscines extérieures, pataugeoires et jeux d'eau;

Terrains de bocce, fer, palet américain et pétanque;

Modules d’exercices (trekfit) et de jeux;

Observation d’oiseaux, points de vue, sentiers piétonniers et pêche;

Planches à roulettes, athlétisme, tir à l’arc et volleyball.



Coffres à jeux

Plus d’une vingtaine de parcs sont dotés de coffres à jeux remplis d’équipement sportif et de loisir : ballons de soccer, de volleyball et de football, jeux d’adresse, frisbees, raquettes de tennis, jeux de sable et plus. Petits et grands pourront profiter gratuitement du contenu de ces bacs, qui varie d’un parc à l’autre.



Dehors on lit

Du 26 juin au 19 août, les Bibliothèques de Laval, en collaboration avec la Centrale des artistes et Lis avec moi, offrent aux jeunes de 0 à 12 ans des activités gratuites de médiation littéraire dans les piscines et les parcs municipaux. Aucune inscription n'est nécessaire.



Merci aux partenaires

La Ville de Laval tient à remercier tous les organismes qui contribuent à cette offre variée d’activités.



Où s’informer

La programmation complète de Dehors cet été est disponible en format papier dans certains bâtiments municipaux et a été distribuée dans l’ensemble des écoles de la Commission scolaire de Laval. Nouveauté : depuis cette année, un site web consacré aux activités extérieures offertes par Ville de Laval a été lancé : dehors.laval.ca