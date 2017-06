Nouvel habillage des autobus de la ligne 360 du STL

La ligne gratuite 360 de la STL se fait toute belle pour débuter l’été! Pour souligner le service étendu de la navette 7 jours sur 7 durant la belle saison, un habillage spécial a été créé pour distinguer les quatre autobus de la STL qui assureront le service sur la ligne 360, entre autres. Réalisé en partenariat avec Tourisme Laval, le visuel haut en couleur représente les principales attractions du centre-ville de Laval. Toujours gratuite, la ligne 360 fait la boucle autour du centre-ville de Laval, et sera en service tous les jours du 24 juin au 25 août. Départs toutes les 25 minutes à partir de la station de métro Montmorency.

Historique de la ligne 360

Le projet de navette autour du centre-ville a été développé à l’issue d’une concertation entre la STL, la Ville de Laval, Tourisme Laval, Centropolis et ses attraits touristiques (SkyVenture, Putting Edge, Escalade Clip ‘n Climb, Maeva Surf), le Cosmodôme, le CF Carrefour Laval, le Centre Laval ainsi que les établissements hôteliers. Les différents partenaires du projet ont soulevé un besoin de desserte du centre-ville pour les visiteurs qui n’ont pas de voiture ou qui souhaitent la laisser à l’hôtel, à la maison ou dans un stationnement incitatif.

Instaurée tout d’abord comme projet pilote de janvier à décembre 2016, la ligne 360 est devenue, en janvier 2017, non seulement une ligne officielle du réseau de la STL, mais aussi un service gratuit offert à tous, tant aux touristes, aux excursionnistes qu’aux résidents. Pour faciliter les déplacements à partir de Laval, de la Rive-Nord et en provenance de Montréal, le départ de la navette a été planifié à partir de la station de métro Montmorency, qui comprend également un terminus d’autobus et un stationnement incitatif. Le circuit en boucle autour du centre-ville de la ligne 360 permet de desservir plusieurs hôtels et attraits touristiques et d’assurer un lien constant avec la station de métro. Les périodes de service de la navette sont adaptées selon les saisons : en service tous les jours de l’été (fin juin à la fin août), en semaine lors de certaines relâches scolaires, et tous les week-ends le reste de l’année. En 2016, la ligne 360 a transporté près de 16 000 passagers.

Pour connaître le tracé et les horaires de la ligne 360, visitez le ligne360.com.