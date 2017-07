Le festival de la communauté hellénique bat son plein à Laval

Le maire de Laval et chef du Mouvement lavallois, Monsieur Marc Demers, a salué samedi soir dernier tous les membres de la communauté grecque lavalloise qui, chaque année, organisent ce festival pour le plus grand plaisir de toute la population.

S’adressant à tous les citoyens lavallois d’origine grecque, Monsieur Demers a tenu à exprimer sa reconnaissance : « les communautés culturelles de Laval sont omniprésentes dans toutes les sphères de la société lavalloise. Les membres de la communauté grecque ne font pas exception à la règle et leur apport participe à la prospérité de la ville. Nous en sommes tous fiers comme Lavallois et nous les remercions collectivement pour leur contribution tout en souhaitant que leur excellent festival demeure une grande tradition à Laval ».

Des candidats aux prochaines élections ainsi que des élus du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers, ont participé avec enthousiasme à ce festival qui s’est étalé sur trois jours. Parmi eux, Mme Aline Dib, conseillère dans St-Martin et membre associée au comité exécutif et M. Vasilios Karidogiannis, conseiller municipal dans l’Abord-à-Plouffe, lui-même Lavallois d’origine grecque. Notons aussi la participation des candidats aux prochaines élections Mme Sandra El-Helou, candidate dans Souvenir-Labelle, Mme Grace Ghazal, candidate dans Chomedey et M. Ziaad Ghantous, candidat dans le district de Fabreville.

« Le festival hellénique de Laval est non seulement l’expression de la grande vitalité d’une communauté culturelle qui a participé aux nombreux succès de Laval, mais aussi le signe que tous ses membres, toutes générations confondues, continuent de contribuer, par leur hospitalité, leur leadership économique et leur engagement social envers leurs concitoyens, à l’essor de Laval » a déclaré M. Karidogiannis.

Entre le 30 juin et le 2 juillet, tous les citoyens lavallois étaient invités à se rendre à la Holy Cross Church pour assister à des spectacles inspirés de la musique et des chansons de la Grèce moderne et traditionnelle.