Virées patrimoniales dans le Vieux-Saint-Martin et le Vieux-Sainte-Rose cet été

Cet été, les Lavallois pourront partir à la découverte de l’histoire de Laval grâce aux Virées patrimoniales! Ces magnifiques sorties en plein air, en compagnie des comédiens professionnels, animateurs et historiens du Réseau ArtHist, divertiront petits et grands tout en faisant découvrir la Ville de Laval et son patrimoine historique.



Une activité urbaine unique

Du 9 juillet au 9 septembre, les Lavallois sont invités à parcourir les rues du Vieux-Sainte-Rose et du Vieux-Saint-Martin accompagnés de guides chevronnés et dynamiques, en plus d’aller à la rencontre de personnages sortis tout droit du passé pour raconter la vie d’antan sur l’île Jésus.



« Ces activités valorisent le patrimoine lavallois, mais permettent également à nos concitoyens d’en apprendre davantage sur leur quartier, je me réjouis que ce beau projet de médiation culturelle soit en plus un véritable voyage dans le temps! », mentionne Raynald Adams, conseiller municipal du district de Renaud, membre du comité exécutif, responsable de la culture. »



« Nous accueillons à bras ouverts les Virées patrimoniales dans nos quartiers. Ces activités contribuent à renforcer l’esprit de communauté et témoignent de la richesse patrimoniale de Laval », précisent d’une même voix Aline Dib, conseillère municipale du district de Saint-Martin et Virginie Dufour, conseillère municipale du district de Sainte-Rose et membre du comité exécutif.



Virées dans le Vieux-Saint-Martin et dans le Vieux-Sainte-Rose

Dans le Vieux-Saint-Martin, les activités L’Abord-à-Plouffe : Un coin de rivière accueillant!​​, et Saint-Martin, une ville à la croisée des chemins – un guide-historien conduira les visiteurs à travers un parcours pédestre d’environ un kilomètre. (Les 16 et 30 juillet et 6 août)

Est également proposée la virée Un​​​ p’tit brin de jasette avec un torrieux de bon cageux! – un personnage dévoilera les secrets de son fascinant métier qui consistait à voyager sur la rivière avec une cargaison de bois à destination de Québec. (9 juillet et 4 août)

Dans le quartier du Vieux-Sainte-Rose, une activité incontournable spécialement conçue pour les enfants – D'un Ouimet à l'autre (parcours théâtral pour les 10 ans et plus), dans laquelle de nombreux personnages sont présents! (25 juillet, 13 août et 9 septembre)



Réservations obligatoires : www.reseauarthist.com ou par téléphone au 450 681-1611.

Pour en savoir plus sur l’histoire et le patrimoine de Laval, visitez www.histoire.laval.ca.