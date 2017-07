Le Festival des bières de Laval, un grand succès avec 30 000 visiteurs!

La troisième édition du Festival des bières de Laval, qui a eu lieu les 14, 15 et 16 juillet au Centre de la nature, a attiré 30 000 visiteurs, ce qui représente une augmentation par rapport à 2016, et ce, malgré la température maussade du vendredi.



Les amateurs de bières ont eu l’occasion de découvrir les produits de 80 exposants, dont 35 microbrasseries québécoises, et de participer à des ateliers de dégustation. Entre autres, les ateliers de dégustation IGA ont connu beaucoup de succès.

Alexandre Goyette, notre porte-parole, était présent les trois jours de l’événement. Il a rencontré avec plaisir festivaliers et exposants et a présenté nos spectacles musicaux. De plus, l’artisan forgeron Ivan a fait de nombreuses démonstrations de son art et notre partenaire 440 Ford Laval était sur place avec son taureau mécanique, que de nombreux visiteurs ont tenté de défier.



La zone familiale a été fort fréquentée, en particulier le dimanche alors que 1000 parents et enfants assistaient au spectacle de la Pat Patrouille. La portion musicale du festival variée et énergique fut fort appréciée des festivaliers, notamment le spectacle qu’a donné le vendredi soir le chanteur Yann Perreau.

Notre tout nouveau concours Accros aux accords, présenté en collaboration avec Philippe Wouters et les Fromages d’ici, a connu un franc succès. Voici les gagnants d’un prix dans chaque catégorie :