Jeux d’eau au parc des Saules: Un investissement de 391 866 $

La Ville de Laval a officiellement inauguré une nouvelle aire de jeux d’eau au parc des Saules, dans le quartier Auteuil. Principalement, les travaux de 391 866 $ ont permis l’aménagement de jeux d’eau et d’une pataugeoire clôturée et indépendante de la piscine.



En opération depuis le 24 juin dernier, juste à temps pour la fin des classes, les jeux d’eau peuvent accueillir jusqu’à 85 jeunes âgés de moins de 10 ans. « Par l’installation de cette neuvième aire de jeux d’eau sur le territoire lavallois, nous bonifions l’offre de service en loisir contribuant à la qualité de vie de nos citoyens », a expliqué Marc Demers, maire de Laval. En outre, ce sont sept sauveteurs qui sont responsables de la sécurité des lieux.



La piscine du parc des Saules est ouverte tous les jours de midi à 20 h et les jeux d’eau, de 10 h à 19 h.



Ce vaste parc possède également un terrain de baseball, des modules de jeux, une piscine extérieure ainsi qu’une pataugeoire. Des terrains de pétanque et de palets américains sont aussi disponibles. « Je suis particulièrement heureuse de voir qu’on s’est appliqué à améliorer l’environnement du quartier en le dotant d’un parc plus moderne, adapté au goût du jour et répondant aux besoins de toutes les générations », a pour sa part précisé la conseillère municipale d’Auteuil, Jocelyne Frédéric-Gauthier.