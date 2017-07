Les candidats d’Action Laval sont au travail

Le chef de l’Opposition officielle à la Ville de Laval, chef d’Action Laval et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, souligne le succès de la rencontre d’organisation électorale tenue le 17 juillet dernier pour les districts de Renaud et de l’Abord-à-Plouffe, durant laquelle il s’est adressé plus de 70 personnes en compagnie de ses représentants et candidats Antoine Menassa (Renaud), Sayed Melhem (L’Abord-à-Plouffe) et Vittorino Di Genova (Saint-Vincent-de-Paul).



Une première rencontre très productive

Cette première rencontre, spontanément organisée à l’initiative des candidats et représentants de districts Antoine Menassa et Sayed Melhem, a attiré plus de 70 personnes, toutes enregistrées comme bénévoles et comme personnel de terrain dans les deux districts d’ici le 5 novembre prochain. « Ce n’est qu’une première rencontre, nous avons discuté des bases de l’organisation et du travail à venir dans les prochaines semaines », indique M. Menassa, « je pense que la salle va être trop petite la prochaine fois ! », d’ajouter M. Melhem.



Des centaines de bénévoles prêts à l’action, avec Action Laval !

« Cette rencontre s’inscrit dans la première phase d’organisation de la campagne électorale », a déclaré Jean-Claude Gobé, « notre organisation va s’assurer que chaque candidat dispose d’un nombre important de bénévoles. Déjà, nous en avons des centaines à rencontrer ! ». De fait, le candidat de Saint-Vincent-de-Paul, M. Di Genova qui était également présent, indique qu’il organisera lui-même une réunion du même genre prochainement, « les gens veulent du changement et ils sont plus qu’heureux de passer à l’action ! ».



« Nous sommes prêts ! » - Jean-Claude Gobé

Invité par ses candidats à s’adresser aux bénévoles, Jean-Claude Gobé a souligné le travail effectué par son parti et par l’Opposition officielle durant les quatre dernières années : « Nous avons écouté les citoyens et avons déterminé avec eux leurs besoins. Nous nous sommes préparés pour cette période électorale, nous nous sommes préparés pour remplacer Marc Demers et son équipe », a-t-il indiqué, « nous sommes prêts ! ».



Rappelons qu’à titre d’ancien député de l’Assemblée nationale du Québec pendant près de 20 ans, Jean-Claude Gobé est le seul candidat à la mairie de Laval possédant l’expérience requise pour être à la hauteur des aspirations des Lavallois à titre de maire.