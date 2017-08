Des nouvelles du comité exécutif de Laval

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 2 août 2017.



Nouvelle subvention verte

Les membres du comité exécutif ont adopté un règlement visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement de systèmes de chauffage résidentiels au mazout par des systèmes alimentés exclusivement à l'électricité ou utilisant des énergies renouvelables. Cette subvention vise à bonifier l'aide financière accordée par Québec via le programme Chauffez vert. La subvention accordée par la Ville varie de 450 $ par logement à 1 000 $ par maison unifamiliale isolée. Ces montants varient en fonction du type de bâtiments admissibles et ont été déterminés en fonction du coût par tonne de gaz à effet de serre évitée.



Nouveau code de conduite des membres de comités

Le comité exécutif a adopté un règlement constituant le Code de conduite des membres de comités (sens élargi) de la Ville de Laval. La Ville souhaite ainsi préciser ses attentes en matière d'éthique et de déontologie à l'égard des membres de comités sous sa gouverne qui ne sont ni des élus ni des employés municipaux. Le nouveau règlement assure entre autres une plus grande transparence et une meilleure gestion, notamment en matière de conflits d'intérêts.



Fonds local d’investissement : prêt de 50 000 $ à La Boîte maraîchère

Un prêt à terme de 50 000 $ du Fonds local d’investissement (FLI) a été recommandé pour soutenir le démarrage de l'entreprise La Boîte maraîchère, qui œuvre dans le domaine de la production de denrées biologiques et dans la conception de

système de production agricole intensif en conteneur. L’entreprise avait inauguré ses installations lavalloises en juin dernier.



Une étape de plus vers l’adoption du Code du logement

Les membres du comité exécutif ont accepté d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement concernant le Code du logement et de recommander au conseil d’adopter ce règlement.



Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour l’échangeur Val-des-Brises

Les membres du comité exécutif ont adopté une résolution à l’effet que la Ville s'engage à entretenir les ouvrages relatifs à la gestion optimale des eaux pluviales prévus pour l’échangeur Val-des-Brises. Les plans de ce projet comprennent un nouveau pont d'étagement au-dessus de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440), entre l'autoroute Papineau (A-19) et le boulevard Pie-IX, et le réaménagement des rues avoisinantes et des bretelles de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie Est (A-440). La Ville s’est également engagée à tenir un registre d'exploitation et d'entretien et deux résolutions antérieures liées à ce projet ont été amendées, et ce, afin de répondre aux nouvelles exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.



405 997,42 $ pour réaliser la programmation culturelle 2017 de la MDA

Les membres du comité exécutif ont accepté de mandater la Corporation de la salle André-Mathieu ((co)‑motion) pour effectuer la réalisation de la programmation culturelle de la Maison des arts (MDA) pour l'année 2017 pour 405 997,42 $.



Cette programmation comprend 7 spectacles de théâtre, 4 spectacles de danse et 13 spectacles jeunes publics, pour un total de 100 représentations. De plus, 8 expositions originales seront présentées à la salle Alfred-Pellan et dans le foyer de la MDA. Des rencontres avec les artistes, des ateliers de médiation en arts de la scène et en arts visuels pour le milieu scolaire ainsi que des ateliers d'artistes pour grand public seront également diffusés et totalisent plus de 200 activités de médiation. À cette offre s'ajoute une programmation estivale gratuite de musique du monde comprenant 8 soirées musicales en formule 5 à 7 présentées dans la cour intérieure de la MDA du 30 juillet au 17 août. Outre l'achat de spectacles et la production des expositions, la gestion des activités de programmation et d'animation engendre également des frais liés à l'embauche de personnel spécialisé, dont les équipes de conception et de scénographie, de médiation et d'ateliers de création, les ressources techniques spécialisées pour la tenue de spectacles et le montage des expositions, etc.



Un pas de plus vers l’obtention de la 55e Finale des Jeux du Québec à l’été 2020

Afin de finaliser le processus pour l’obtention de la 55e Finale des Jeux du Québec à l’été 2020, la Ville doit déposer auprès de SportsQuébec un cahier de candidature démontrant qu’elle répond à toutes les exigences. Parmi ces exigences, il est essentiel d'inclure une résolution d'engagement stipulant les montants octroyés au comité organisateur pour la réalisation de l'événement. Les membres du comité exécutif ont donc accepté de recommander au conseil municipal de déposer une lettre d'intention avec résolution confirmant l’intérêt de Laval à être l'hôte de la Finale des Jeux du Québec à l'été 2020. Le cahier de candidature sera déposé le 1er septembre aux bureaux de SportsQuébec.



Pôle communautaire à Val-Martin

Dans le cadre de la phase 1 de l'opération de revitalisation des Immeubles Val-Martin, la Ville et l'Office municipal d’habitation de Laval (OMHL) ont confirmé, par l'entremise d'une lettre d'entente, la nature de leur implication. Ainsi, la Ville et l'OMHL ont convenu de réaliser conjointement un projet novateur d'habitation abordable comportant un volet services communautaires, et ce, par la construction d'un bâtiment mixte. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment accueillera le Pôle communautaire.



Réunions publiques du comité exécutif

Rappelons le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Raynald Adams (Renaud), et Virginie Dufour (Sainte-Rose), se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.