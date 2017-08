Est-il possible de jouer à la loterie américaine sans passer la frontière?

Le fameux tirage de la loterie américaine Powerball du 13 janvier 2016 est décrit comme l’un des plus grands jackpots de l’histoire, ce fût effectivement un record qui restera dur à battre. Le jackpot avait atteint l’incroyable montant de $1,586,400,000 et a finalement été remporté par 3 gagnants, un en Californie, un en Floride et un à Tennessee.



A ce moment-là, quand le jackpot devenait de plus en plus impressionnant au fur et à mesure des tirages, les résidents canadiens de l’autre côté de la frontière voulaient également tenter leurs chances pour gagner au Powerball. Les canadiens adorent la loterie américaine et la bonne nouvelle est qu’il ne faut pas être citoyen américain pour pouvoir acheter un billet au Powerball. Tant que le ticket officiel a été acheté chez un revendeur agréé, tout le monde peut participer.



Un revendeur d’une épicerie située à Blaine, Washington, a un peu plus d’un kilomètre de la frontière Canadienne, a déclaré que 60% de ses clients qui achètent des tickets de loterie viennent du Canada. Un autre caissier d’une ville qui se trouve à 45 minutes au sud de Vancouver a estimé que 95% des joueurs de loterie étaient canadiens également.



Pour gagner le jackpot du Powerball, c’est très simple, les joueurs doivent avoir deviné les 5 numéros principaux compris entre 1 et 69 ainsi que le numéro Powerball entre 1 et 26. Les probabilités de gagner le jackpot au Powerball sont de 1 sur 292 millions. Pour ce qui est de le Canada Lotto 6/49, les chances de gagner sont d’environ 1 sur 14 millions.



Il est tout à fait légal pour les touristes et les non-résidents des Etats Unis de participer au Powerball. Le site officiel du Powerball est très clair sur ce point : « Vous ne devez pas être un résident pour participer au jeu. Vous pouvez être un touriste ». Vous devez donc vous rendre là-bas pour acheter votre ticket, ou bien les acheter en ligne sur un site sécurisé.

Par contre, un point important que beaucoup de gens ignore par rapport à la loi américaine pourrait rendre votre achat illégal. Il s’agit de la loi sur l’importation qui dit que « Toute personne a l’interdiction d'importer aux États-Unis d'un pays étranger tout ... billet de loterie, tout document imprimé pouvant être utilisé comme billet de loterie ou toute annonce de loterie. »

Cela signifie que si vous achetez un ticket de loterie aux USA et vous gagnez, il est illégal pour vous de passer la frontière avec votre billet de loterie pour venir collecter vos gains. En décembre 2015, les gardes-frontières des États-Unis ont effectivement saisi neuf billets de loterie d'un homme qui traversait la frontière aux États-Unis, bien que la saisie n'ait finalement pas eu de suite et que les billets aient été retournés chez leur propriétaire.



Il y a plusieurs façons pour les Canadiens de jouer légalement à la loterie américaine, comme par exemple, laisser leurs tickets du Powerball dans un coffre-fort aux Etats Unis ou les laisser à un ami de confiance. Mais, le plus simple reste de jouer en ligne, car des agents locaux se déplacent pour vous, conservent le billet, vous envoie une copie scannée de votre ticket et les gains vous appartiendront entièrement (hors taxes) si vous gagnez.