Renouvellement de l’entente entre la Ville de Laval et Tourisme Laval

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 8 août, la Ville de Laval a reconduit son entente avec Tourisme Laval et s’est engagée à verser à l’organisation une contribution financière pour 2017 de 445 800 $. La subvention de la Ville sera investie conformément aux objectifs énoncés dans la Planification stratégique 2013-2018 de la région touristique de Laval ainsi qu’aux orientations de la Vision stratégique de Laval pour 2035.



« En tant que partenaire privilégié, Tourisme Laval contribue à la vitalité économique de notre ville en accueillant les visiteurs, en faisant la promotion de l’offre touristique et en travaillant en collaboration avec ses partenaires », a souligné le maire de Laval, Marc Demers, avant d’ajouter que « cette entente est essentielle au développement de ce secteur économique, qui joue un rôle important dans l’attractivité du territoire tant auprès des touristes que des résidents, des travailleurs et des entreprises qui recherchent un milieu de vie et de travail où l’offre d’activités et d’attraits est diversifiée et distinctive ».

« L’entente 2017 avec la Ville de Laval s’inscrit dans un contexte stimulant avec l’ouverture en septembre de la Place Bell, du complexe aquatique en 2020, la relocalisation dans un immeuble adjacent au Cosmodôme du Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier, qui portera désormais le nom de BioCentre Armand-Frappier, et enfin, le centre-ville qui prend forme. Il va sans dire que tout cela suscite un grand enthousiasme à l’aube d’une nouvelle planification stratégique », assure avec passion Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.



L’apport du tourisme dans l’économie lavalloise

Les résultats de l’année 2016 présentés par Tourisme Laval lors de son assemblée annuelle témoignent de l’apport important du tourisme dans l’économie lavalloise :

1 707 537 touristes ont visité Laval en 2016, une augmentation de 3,8 % par rapport à 2015.

Les recettes touristiques se sont élevées à 111,8 M$, une augmentation de 5,7 % en comparaison avec l’année précédente.

Plus de 273 607 nuitées ont été enregistrées en 2016, une croissance de nuitées de 8,8 % par rapport à 2015.

Le taux d’occupation a bondi de 8,4 points de pourcentage à Laval, passant de 68,8 % en 2015 à 77,2 % en 2016. Il s’agit de la meilleure performance au Québec.



Projets liés à la reconduction de l’entente

Dans le cadre de l’entente 2017, quelques projets spécifiques sont mis en œuvre, dont une carte interactive du centre-ville, la réalisation d’un sondage sur la notoriété de la destination et un projet réalisé en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique sur le processus de signalisation touristique et agrotouristique sur le territoire lavallois. De plus, Tourisme Laval participe au développement de la vision stratégique du centre-ville de Laval. En tant que membre du comité centre-ville, elle a déposé sa vision du développement touristique. De plus, Tourisme Laval soutient, pour une 2e année, la mobilité responsable en coopérant au déploiement et à la promotion de la ligne d’autobus 360 de la Société de transport de Laval, qui offre gratuitement le transport vers les attraits et commerces du centre-ville.