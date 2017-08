Ouverture d’un centre d’hébergement temporaire à Laval

La Ville de Laval informe la population lavalloise qu’un centre d’hébergement temporaire destiné à accueillir des demandeurs d’asile ouvrira prochainement sur le territoire. À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les partenaires lavallois et les autorités compétentes, sous la gouverne du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, s’assureront de la logistique du site, de la sécurité et des autres composantes liées au centre d’hébergement temporaire.

Laval répond à des besoins d’hébergement temporaire et participe ainsi à l’accueil de demandeurs d’asile. En effet, le CISSS de Laval a été mandaté, par le MSSS, pour identifier un site d’hébergement temporaire qui saura convenir à l’accueil de familles et de personnes en attente de régularisation de leur statut. Le centre d’hébergement accueillera les demandeurs d’asile en fonction de la capacité de l’établissement et du milieu.

« Compte tenu de l’affluence des demandeurs d’asile aux postes frontaliers, il était de notre responsabilité de répondre à la demande des ministères concernés afin de contribuer à la mobilisation qu’exige une situation exceptionnelle, soutient Marc Demers, maire de Laval. Nous nous rendons donc disponible au CISSS de Laval qui pilote et coordonne toute l’opération.»