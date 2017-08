Laval primée pour sa gestion innovatrice

La Ville de Laval vient de se voir décerner le premier Prix de la gestion innovatrice 2017 de l’Institut d’administration publique du Canada pour son projet de réorganisation de l’administration de la Ville.



Ce projet, rappelons-le, comptait deux grands objectifs. D’une part, il servait à accompagner les gestionnaires dans la réalisation de 24 chantiers en posant un regard diagnostique externe. D’autre part, il consistait à documenter la démarche de changement orchestrée autour de trois axes principaux, à savoir la gouvernance, la reddition de compte et l’éthique.



Le prix de la gestion innovatrice de l’IPAC vient reconnaître et encourager le travail d’innovateurs en matière de changement des pratiques dans l’administration publique. Il est remis à une organisation qui a su transformer ses méthodes et principes de gestion, bonifier l’utilisation et l’administration des deniers publics et imposer des valeurs de transparence et d’imputabilité dans toutes ses décisions.



« Nous sommes très fiers à la Ville de Laval d’avoir obtenu cette reconnaissance de l’IPAC qui confirme une fois de plus que le réel changement dans la direction et la gestion de la Ville s’opère positivement, souligne le maire Marc Demers. Notre volonté de faire de Laval la ville de l’intégrité, de la transparence et de la participation citoyenne porte des fruits et devient un modèle à imiter. »