Deux nouveaux programmes offerts au Collège Montmorency en 2018

Le Collège Montmorency offrira dès l’automne 2018 les programmes de Techniques d’éducation spécialisée et de Techniques d’intégration multimédia. Le député de Laval-des-Rapides, monsieur Saul Polo a annoncé hier après-midi lors d’une conférence de presse tenue au Collège que la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, avait approuvé l’ouverture de ces deux programmes de formation technique à Laval.

« Nous sommes très heureux de la décision ministérielle de nous autoriser à offrir deux nouveaux programmes qui répondent à des besoins urgents de main-d'oeuvre à Laval et dans la région métropolitaine. Nous savons aussi que les étudiants seront au rendez-vous afin de profiter de ces nouvelles opportunités de formation », a déclaré le directeur général du Collège Montmorency, monsieur Hervé Pilon.

Le programme de Techniques d’éducation spécialisée vient notamment répondre à l’importante augmentation démographique que connaît la région de Laval. Cette réalité amène une variété de besoins en matière de réadaptation et de soutien auprès de personnes présentant des troubles de la conduite ou différents problèmes de déficiences physiques ou psychologiques. Ce programme s’est imposé de lui-même pour diverses raisons : un souhait exprimé par des étudiantes et des étudiants du programme Techniques d’éducation à l’enfance ainsi que par des intervenants qui souhaitent être mieux outillés pour répondre aux besoins croissants de la clientèle, des partenariats étroits qui existent déjà entre le Collège et les milieux de l’éducation, de la santé, des services sociaux et de la petite enfance, et la possibilité de proposer éventuellement aux étudiantes et aux étudiants des parcours harmonisés avec certaines universités.

Quant au programme Techniques d’intégration multimédia, il présente des perspectives d’emploi très intéressantes dans les professions reliées aux médias interactifs et au Web. Il complétera avantageusement les formations apparentées qui sont déjà dispensées au Collège. Les connaissances acquises dans ce programme mèneront les diplômées et les diplômés à exercer des emplois de webmestre, d’intégrateur multimédia ou web, d’animateur 2D et 3D, de scénariste multimédia, de développeur en média interactif, de designer graphique ou technicien concepteur, ou à devenir travailleur autonome dans ce domaine. Il est également un excellent tremplin vers des études universitaires dans les domaines du jeu vidéo, du design graphique, des médias interactifs, de la création 3D, des communications et de la musique numérique.

Par ailleurs, mentionnons également que le Collège Montmorency a obtenu une autorisation permanente pour le programme de Soins infirmiers à l’intention des infirmières et infirmiers auxiliaires. Ce programme a déjà été offert à trois cohortes en vertu d’une autorisation provisoire et a donné des résultats positifs.

« Nous sommes persuadés que ces nouveaux programmes permettront au Collège de consolider et d’enrichir la formation offerte à nos étudiants et, ainsi, assurer une relève qualifiée dans les domaines des arts, de la santé et des services sociaux », a ajouté la directrice des études du Collège, France Lamarche.