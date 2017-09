Nouveau dans Champfleury : Raccompagnement à domicile par taxi collectif

Dès le 7 septembre 2017, la Société de transport de Laval (STL), en partenariat avec Co-Op Taxi Laval, offrira un tout nouveau service de raccompagnement à domicile par taxi collectif dans le secteur résidentiel de Champfleury. Ce projet à l’essai desservira plus de 2 500 résidences situées à l’est du boulevard Curé-Labelle, entre les boulevards de la Renaissance et des Oiseaux.



Fonctionnement du taxi collectif T63

Le service sera disponible les jeudis et vendredis soirs, de 19 h à 3 h, à partir de l’intersection du boulevard des Rossignols et de la rue de la Perdriole. Le T63 sera en correspondance avec la ligne d’autobus 63 Nord; si l’autobus accuse un retard, le taxi attendra son arrivée avant de partir.

À l’embarquement, les clients devront présenter leur carte OPUS ou leur correspondance au chauffeur de taxi pour validation et indiquer leur adresse au chauffeur. Celui-ci reconduira les clients jusqu’à leur domicile. Les clients pourront suivre la position du taxi en temps réel via le site Internet stl.laval.qc.ca/T63.



Ce service doit être payé avec un titre valide sur une carte OPUS ou encore avec une correspondance. Aucun argent comptant n’est accepté.



« Depuis 2002, nous collaborons avec Co-Op Taxi Laval pour prolonger notre service d’autobus et ainsi pallier aux secteurs moins bien desservis de Laval. Simple et sécuritaire, ce nouveau service de raccompagnement à domicile offre la possibilité aux résidents de Champfleury d’utiliser le transport collectif en toute quiétude », a souligné M. David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL.



« Le T63 est notre troisième projet à l’essai de taxi collectif cette année. Ce nouveau projet de raccompagnement à domicile unique au Québec témoigne de notre volonté d’offrir des services novateurs adaptés aux besoins des Lavallois », a ajouté M. De Cotis.



Le T63 s’ajoute aux 11 autres lignes de taxi collectif déjà offertes par la STL.

Pour de plus amples renseignements sur nos services de taxi collectif : stl.laval.qc.ca/taxicollectif