Les rendez-vous verts de l’automne

La Ville de Laval propose plusieurs collectes et activités écocitoyennes à ne pas manquer au cours des mois de septembre et octobre. Celles-ci sont l’occasion de se départir du superflu ou de préparer le terrain avant la saison hivernale.



Collecte des résidus domestiques dangereux : le 16 septembre, de 8 h à 15 h 30

Les résidus domestiques dangereux, comme les piles, les produits chimiques, les vieux pots de peinture, les médicaments et le matériel électronique désuet sont des déchets pouvant être nocifs pour la santé et l'environnement s'ils sont jetés à la poubelle ou dans les égouts. Les Lavallois sont donc invités à profiter de ce rendez-vous pour se départir de leurs produits de façon sécuritaire et écologique. La collecte aura lieu dans le stationnement du 1333, boulevard Chomedey. Elle est réservée aux citoyens uniquement (une preuve de résidence est exigée), donc les entreprises ne peuvent pas y participer.



Vente de compost : le 23 septembre, de 8 h à 16 h

Le compost est un engrais naturel nutritif fait de matière organique. À l’automne, il sert notamment à enrichir un sol argileux. La Ville de Laval offre à ses citoyens la possibilité de s’en procurer au coût modique de 2 $ par sac de 15 kg. Pour faire des réserves, ils n’ont qu’à se présenter dans le stationnement du 1333, boulevard Chomedey le jour de la vente avec une preuve de résidence. La Ville accepte uniquement les paiements en argent comptant et limite la vente de sacs à 15 par voiture.



Collecte de feuilles mortes : du 9 octobre au 10 novembre

Les citoyens bénéficient de plusieurs options pour se débarrasser de leurs feuilles mortes. La collecte à domicile a lieu le même jour que la collecte des matières recyclables. Les feuilles doivent être mises dans des sacs de papier déposés au bord de la route avant 7 heures le matin de la collecte. Il est important de veiller à ne pas inclure de branches ou de déchets dans les sacs, mais les citrouilles et les bottes de paille sont acceptées. Notons que les citoyens bénéficiant déjà de la collecte des matières organiques peuvent également déposer les feuilles mortes dans leur bac brun. Quatorze sites répartis aux quatre coins de la ville sont également accessibles pour disposer des feuilles mortes en vrac. La Ville de Laval les récupérera pour les acheminer aux agriculteurs de la région, qui les composteront et en feront de l'engrais.



À noter que les feuilles mortes peuvent être ajoutées au compost domestique ou déchiquetées avec la tondeuse pour enrichir le sol. Elles deviennent ainsi un excellent engrais naturel et gratuit.



Vente-débarras d’articles pour enfants de 0 à 6 ans : le 22 octobre, de 9 h à 14 h

Organisé dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets​​​​, cet événement favorisant la réutilisation permet aux familles lavalloises de rafraîchir la garde-robe ou le coffre à jouets de leurs tout-petits à moindre coût. Fort du succès connu lors des trois dernières années, la quatrième édition se tiendra une fois de plus au pavillon du Bois-Papineau.



Renseignements : 311 — environnement.laval.ca