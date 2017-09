Les mesures préférentielles pour bus à Laval sont déployées selon l’échéancier et le budget prévus

Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, a dévoilé aujourd’hui l’ensemble des projets de mesures préférentielles pour bus (MPB) de la Société de transport de Laval (STL). Ce dévoilement s’est fait en présence de M. Marc Demers, maire de Laval, et de M. David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL.



Citations



« Ces investissements de 23,5 millions de dollars du gouvernement du Québec vont permettre d’accroître la mobilité des usagers de la route sur le territoire de Laval. En plus de contribuer à la fluidité des déplacements, les mesures déployées contribuent à l’amélioration de l’expérience des usagers et au développement de services de transport collectif efficaces et plus accessibles, ce qui incitera assurément plus de citoyens à se tourner vers ces options écoresponsables. Voilà un pas de plus vers la mobilité durable. » M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports



« La mise en place de ces mesures préférentielles répond non seulement aux besoins de la STL et de sa clientèle, mais également à la volonté de notre gouvernement de miser sur le transport collectif afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la congestion routière. » Mme Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval



« En coordination avec les projets de la STL, la Ville a investi 15,3 millions de dollars supplémentaires pour moderniser nos aménagements urbains et favoriser la mobilité active des Lavallois. C’est avec des initiatives concertées et constructives comme celles-ci que nous arriverons, ensemble, à convaincre encore plus d’automobilistes de laisser leur voiture et à devenir clients de la STL. Ces mesures s’intègrent également dans notre plan d’aménagement et ont été conçues dans l’optique de favoriser le développement urbain actuel et futur de Laval. » M. Marc Demers, maire de Laval



« L’aboutissement de ces ambitieux travaux réaffirme le leadership de la STL en matière de transport durable. Depuis plusieurs années, nous multiplions les efforts pour accroître la part modale du transport en commun à Laval et pour offrir des options au voiturage en solo. Ces diverses mesures combinées permettront de réduire les temps de parcours pour nos clients, d’améliorer la fluidité des déplacements à Laval et, ultimement, de réduire l’empreinte carbone globale liée au transport. » M. David de Cotis, président du conseil d’administration de la STL



Faits saillants

Les travaux ont été réalisés selon l’échéancier et le budget prévus. La réalisation de ces projets, débutée en 2016, a été rendue possible grâce au Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, qui a accordé la somme de 23,5 millions de dollars à la STL pour l’implantation de ses projets de MPB, ciblés dans les secteurs névralgiques du territoire lavallois.

Les travaux ont été coordonnés avec ceux de la Ville de Laval, qui a profité de l’occasion pour aménager notamment de nouveaux tronçons de pistes cyclables et de trottoirs, rajeunir certains équipements de mobilier urbain et remplacer près de 75 % des contrôleurs sur ses feux de circulation. L’ensemble des composantes des MPB sont aujourd’hui intégrées aux activités de la STL ou en voie de l’être sous peu : voies réservées, feux prioritaires intelligents, feux prioritaires de type chandelle (barre blanche verticale), voies d’évitement et déplacement d’arrêts ou d’abribus en aval de l’intersection.