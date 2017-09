La Ville de Laval acquiert le Complexe sportif Guimond

La Ville de Laval vient d’acquérir le Complexe Sportif Guimond au coût de 14 M$ pour répondre à la mission qu’elle s’est donnée d’offrir aux Lavallois des infrastructures sportives de qualité et en nombre suffisant. L’acquisition de ce nouvel immeuble destiné à la pratique des sports de glace met fin, du même coup, à l’incertitude qui entourait depuis quelques semaines la disponibilité déficiente des heures de glace sur le territoire lavallois pour la saison 2017-2018.



« Nous sommes heureux de pouvoir ajouter le Complexe sportif Guimond à nos infrastructures sportives actuelles, soutient le maire Marc Demers. Cet aréna récent et polyvalent bonifie l’offre municipale pour nos citoyens qui pratiquent des sports de glace. »



En juin dernier, la Ville a déposé un avis de réserve de deux ans sur l’immeuble, propriété de la famille Guimond, de manière à signifier qu’elle le convoitait et qu’elle comptait poursuivre des démarches dans le but de l’acquérir.



Cet avis de réserve a été suivi d’une entente de principe visant l’acquisition de l’immeuble, entérinée lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal du 18 juillet dernier.



La signature de l’acte de vente a donc eu lieu hier matin et la Ville de Laval prend immédiatement possession du Complexe qui comprend l’immeuble ainsi que l’équipement attaché à sa vocation. Construit en 2010, le Complexe sportif Guimond est équipé d’une patinoire de taille réglementaire et deux plus petites glaces d’entraînement.

« Je suis particulièrement heureux que la transaction se soit conclue à la satisfaction des deux parties, ajoute Éric Guimond, ex-propriétaire du Complexe. L’immeuble conservera la vocation pour laquelle il avait été créé, et ce, au grand plaisir des associations sportives comme Hockey Laval qui pourra notamment y maintenir sa programmation. »