C’est aujourd’hui qu’a eu lieu le lancement de la nouvelle Table de développement agroalimentaire de Laval (TDAL), qui réunit plus d’une trentaine de personnes issues des milieux gouvernementaux, institutionnels et agroalimentaires. Les grands principes d’une entente sur le développement du secteur et qui doit être signée d’ici peu ont aussi été dévoilés aujourd’hui.



La nouvelle Table a été mise en place notamment pour poursuivre le développement du secteur et contribuer à l’élaboration et à la mise en place d’un plan d’action. En considérant les bénéfices engendrés par l’effet de levier et la portée des actions collectives, les membres de la Table s’engagent à mettre en œuvre des projets prioritaires, notamment ceux du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de Laval répondant aux enjeux communs de développement de l’agroalimentaire des territoires et des partenaires sectoriels de la région.



« L’agroalimentaire est un des secteurs économiques importants pour Laval. Je salue la mise en place de la TDAL, qui ajoute un levier supplémentaire aux initiatives déjà mises de l’avant. Par l’intermédiaire de cette Table, nous travaillerons main dans la main avec les acteurs du milieu et poursuivrons ainsi le développement du secteur dans une dynamique d’action et d’engagement », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.



Toujours selon le maire Demers, « plus que jamais, l’agroalimentaire à Laval se dessine autour d’une vision commune. Avec l’adoption du PDZA en 2016, fruit d’une vaste consultation, la création de cette nouvelle Table et la signature d’une entente de développement du secteur avec des acteurs du milieu, qui devrait voir le jour cet automne, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. »



Sur la photo:

Ray Khalil, conseiller municipal de Ste-Dorothée, Ville de Laval

Jacques Beaupré, directeur régional, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Montréal-Laval- Lanaudière et directeur territorial pour la Communauté métropolitaine de Montréal

Silvio Manfredi, adjoint au directeur, CISSS – Direction de la santé publique - Laval

Marc Demers, maire de Laval

Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil, Ville de Laval

Gilles Lacroix, président, Syndicat local de l’Union des producteurs agricoles Laval