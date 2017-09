Les citoyens de Laval-les-îles récupèrent l’intégralité du parc Jolibourg et même plus!

Fidèle à son engagement, le maire de Laval, M. Marc Demers est venu en fin d’après-midi annoncer lui-même la nouvelle du déplacement des roulottes de chantiers du Parc Jolibourg aux citoyens de Laval-les-Îles.

Accompagné du conseiller, M. Nicholas Borne, le maire de Laval a pu ajouter que la Ville veillerait au nettoyage complet du parc et de sa remise en état, tel qu’il était avant les travaux.

Le maire de Laval a ajouté que la Ville avait également procédé à l’acquisition d’un terrain qui, dès que la réfection des ponts sera terminée, permettra d’ouvrir une nouvelle berge publique sur la Rivière-des-Prairies.

Le conseiller de Laval-les-îles s’est joint au maire pour dire combien il était heureux qu’avec l’administration municipal on ait réussi à trouver une solution qui, non seulement corrige la situation mais qui, en plus, qui améliore grandement la qualité de vie de ses citoyens avec l’ajout d’un nouvel espace vert.