Un nouveau millionnaire au jeu en ligne à Laval!

Le 21 septembre, M. Serge Gamache, de Laval, a remporté le gros lot progressif de Powerbucks™, soit 1 152 714 $, en jouant sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec, Espacejeux.com.



Lorsque M. Gamache a remporté le gros lot progressif de Powerbucks™, il n’en revenait tout simplement pas!



Son amie ne le croyait pas non plus; il a dû lui montrer la capture d’écran affichant le gros lot, qu’il avait prise lorsqu’il a constaté son gain.



M. Gamache compte se gâter en acquérant une nouvelle voiture. Un projet d’achat de copropriété lui trotte aussi dans la tête.



Accompagné de son amie lors de la réclamation, ce Lavallois était très heureux d’avoir finalement en main son chèque.



« Il fait chaud, on crève, mais, moi, j’ai des frissons! » s’est exclamé le gagnant, qui a réclamé son lot un jour de canicule… en septembre. « Ça change une vie! » a-t-il ajouté.