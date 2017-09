Des citoyens engagés de Laval réclament des engagements en faveur de l’action communautaire autonome !

Quelques 100 Lavalloises et Lavallois ont encerclé l’Assemblée nationale lors du grand rassemblement du 27 septembre dernier à Québec. Au décompte final, plus de 5000 personnes en provenance de toutes les régions du Québec étaient présentes pour réclamer au gouvernement des engagements pour le mouvement communautaire autonome et la justice sociale!



Les participantes et participants, travailleuses et travailleurs des organismes communautaires de Laval étaient réunies à Québec autour de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Ils et elles ont témoigné du sous-financement dans lequel le gouvernement libéral maintient les organismes communautaires. Ces citoyennes et citoyens engagées ont réclamé que le gouvernement prenne des engagements fermes envers le communautaire, mais aussi pour la justice sociale, dans ce qui sera le dernier budget québécois avant le déclenchement des élections générales de l’automne 2018.



Selon Marc Longchamps, directeur général de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval « pour que les groupes puissent rattraper le non-investissement des 15 dernières années et pour qu’ils puissent répondre aux besoins grandissants de la population qui s’est vue privée de services, conséquence de l’austérité des dernières années, nous avons besoin de 475 millions $ de plus par année pour l’ensemble des 4000 groupes communautaire du Québec ». Marc Longchamps rappelle par ailleurs qu’à Laval un investissement de 14 millions $ est nécessaire pour répondre à l’engagement d’assurer un financement stable et récurrent.



Nous constatons que depuis le dernier rassemblement du genre à Québec, en octobre 2013. Cela aura pris quatre années à ce gouvernement pour injecter 19 millions $ dans la mission des groupes communautaires du Québec. Pour le seul secteur santé et services sociaux, cela représente 296 600 $ pour 66 groupes à Laval. « Un pas timide dans la bonne direction. Mais qui laisse encore la presque totalité des groupes de Laval dans un sous-financement chronique qui perdure» souligne Martine Poirier, présidente de la CDCL.



Ce grand rassemblement national, l'un des plus grands de l'histoire du mouvement communautaire autonome, restera longtemps gravé dans nos mémoires et dans nos coeurs! Au terme d'une marche de 2 km, c'est au coude à coude que les citoyennes et citoyens engagées ont encerclé l'Assemblée nationale, en symbole de leur solidarité. Cette chaîne humaine était impressionnante à voir! Ce fut un grand moment rempli d'émotions, d'énergie et de passion!