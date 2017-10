Une nouvelle acquisition pour mieux protéger l’environnement du bois de Ste-Dorothée

Le maire de Laval, Marc Demers, se joint à M. Ray Khalil, conseiller de Ste-Dorothée, pour se réjouir d’une toute nouvelle acquisition adoptée au cours de l’assemblée du Conseil municipal. Il s’agit d’un terrain de plus de 45 000m2, équivalent à plus de 6 terrains de soccer, acquis par l’administration municipale pour un montant d’un peu plus de 260 000$. C’est un lot contigu aux propriétés de la Ville de Laval dans le périmètre du Bois Ste-Dorothée.



«C’est un autre espace vert qui vient s’ajouter au patrimoine environnemental lavallois constitué de milieux naturels protégés. Notre vision d’une ville verte et bleue continue de s’installer au fur et à mesure que nous récupérons ce type de terrains qui borde les couverts boisés que nous voulons protéger pour répondre aux nouvelles valeurs de la Ville et à la volonté exprimée par les citoyens» a déclaré le maire de Laval, M. Marc Demers.



«C’est encore une démonstration claire de la volonté ferme de notre administration de protéger nos boisés et notre environnement. Je suis très heureux pour les citoyens de Ste-Dorothée et pour l’ensemble de la population lavalloise qui viennent souvent en grand nombre profiter de cette aire de conservation de plus de 280 hectares» a déclaré, M. Ray Khalil, le conseiller du district de Ste-Dorothée.

Rappelons que le bois Ste-Dorothée est un espace vert d’intérêt élevé et d’une grande biodiversité, traversé notamment par le Ruisseau Woodwork et abritant entre autres, un milieu humide particulièrement remarquable d’environ une dizaine d’hectares.