Nombre record de pancartes endommagées, vandalisées et arrachées à Laval

De nombreux actes de vandalisme et des vols de pancartes ont pris une dimension particulière à Laval contre Sonia Baudelot. POURQUOI ?

Ce sont des gestes totalement désespérés, des gestes que je qualifie d’inacceptables et de condamnables. Les personnes ayant détruit mes pancartes électorales expriment une frustration et une impuissance qui ne mènent nul part. J'y vois beaucoup de sexisme et de misogynie. Ceci est intolérable, je veux être Mairesse de Laval pour changer ces comportements qui ne sont pas dignes des Lavallois. C'est de la politique de bas niveau !

Je lance un message à tous ces gens désespérés et frustrés : Si vous pensez que les femmes vont arrêter de se lancer en politique, détrompez-vous ! Nous y sommes et nous gagnerons cette bataille du changement avec toutes les citoyennes et tous les citoyens lavallois.

Parmi tous les partis en course pour la mairie de Laval, seul le Parti Avenir Laval - Équipe Sonia Baudelot rapporte des vols de pancartes et différents actes de vandalisme sur un très grand nombre de pancartes installées.

Une plainte a été déposée auprès de la police de Laval afin d’ouvrir une enquête sur les méfaits commis sur tout le territoire de Laval et particulièrement dans les districts suivants : District Souvenir-Labelle, District Chomedey, District Marc-Aurèle-Fortin, District Saint-Martin, District Vimont, District L'Abord-à-Plouffe, District Renaud , District Sainte-Dorothée.