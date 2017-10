Dès le 21 octobre : ouverture à la clientèle des stations centrales de la STL – Boulevard Le Corbusier

Dès le samedi 21 octobre, les clients de la Société de transport de Laval (STL) pourront utiliser les toutes nouvelles stations érigées au centre du boulevard Le Corbusier, entre Albert-Duquesne et le boulevard du Souvenir. À partir de cette date, les autobus de la STL utiliseront exclusivement le nouveau corridor de voies réservées centrales qui couvre une distance de près d’un kilomètre. Ainsi, la totalité des onze lignes d’autobus qui empruntent ce corridor sera maintenant desservie à partir des stations centrales. À chaque intersection, une station distincte accueillera les clients selon la direction vers laquelle ils se dirigent : nord ou sud. Au total, six nouvelles stations d’environ 30 mètres de long ont été installées. Pour accompagner la clientèle durant la première semaine d’opérations, une brigade d’information sera déployée sur place et pourra également informer les piétons et les cyclistes de passage. Rappelons que, chaque semaine, plus de 54 000 clients de la STL transitent par cette importante artère commerciale.

Ce projet fait partie d’un ensemble de Mesures préférentielles pour bus (MPB) mises en place par la STL et financées à 100 % par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec. Ces mesures ont pour objet de procurer aux autobus des dispositifs ou des aménagements routiers privilégiant leur circulation, et permettant du même coup d’atténuer les effets de la congestion routière.



AVANTAGES DES VOIES RÉSERVÉES CENTRALES

Cette configuration permet les plus grands gains de temps et la meilleure efficacité opérationnelle. En opérant en site propre, les voies réservées centrales permettent aux autobus de circuler de façon plus fluide, par exemple en évitant la congestion routière en période de pointe et les ralentissements causés par les virages à droites des automobilistes. Du même coup, les virages à droite se voient facilités pour les automobilistes.

Dans leur ensemble, les mesures préférentielles visent à améliorer la performance et la fiabilité du réseau; offrir à la clientèle un service plus régulier, ponctuel et rapide; et accroître le service sur les grandes artères tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Concrètement, ces mesures ont pour but d’améliorer la part modale du transport collectif par rapport à la voiture en générant des gains de temps pour la clientèle jusqu’à 8 minutes.

FINANCEMENT

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au Programme d’aide au transport collectif des personnes du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, qui a accordé la somme de 23,5 millions de dollars à la STL pour l’implantation de ses projets de Mesures préférentielles pour bus (MPB), identifiés dans les secteurs névralgiques du territoire lavallois.

Soulignons la coordination efficace des travaux avec la Ville de Laval, qui a profité de l’occasion pour, notamment, aménager de nouveaux tronçons de pistes cyclables et de trottoirs, rajeunir certains équipements de mobilier urbain et remplacer près de 75 % des contrôleurs sur ses feux de circulation. L’ensemble des cinq composantes des MPB sont aujourd’hui intégrées aux activités de la STL (ou en voie de l’être sous peu) : voies réservées, feux prioritaires intelligents, feux prioritaires de type chandelle (barre blanche verticale), voies d’évitement et déplacements d’arrêts ou d’abribus en aval de l’intersection.