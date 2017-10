Hausse de cinquante pour cent du montant accordé aux aînés pour le maintien à domicile

Le maire de Laval et chef du Mouvement lavallois, Marc Demers, a annoncé cette semaine l’engagement du parti de hausser de cinquante pour cent le montant du soutien à domicile accordé aux Lavallois de plus de 65 ans. « La réaction du milieu a été très positive, les aînés apprécient ce soutien et ils nous disent qu’ils appuient le mouvement pris par leur ville » a déclaré le maire Demers à la suite de la visite de plusieurs résidences.



Le président de la Table régionale de concertation des aînés de Laval, M.Yvon Hamel, a salué cet engagement de l’Équipe Demers. « Nous appuyons cette mesure qui donnera un soutien qui sera bienvenu pour les personnes de plus de 65 ans », a-t-il déclaré.



Rappelons que le maire Demers s’est engagé au cours du prochain mandat à hausser de cinquante pour cent le montant du soutien à domicile accordé afin de le porter de 100 à 150 dollars et de 200 à 300 dollars pour les bénéficiaires du Supplément de revenu garanti. Il est utile de souligner qu’à Laval, 15,4 % des personnes âgées de 65 ans et plus vivent sous le seuil du faible revenu, soit 19,5 % des femmes et 10,5 % des hommes.



Cette mesure financière s’ajoute aux autres mesures instaurées par l’administration Demers pour les aînés comme le transport en commun gratuit, l’obtention du statut de Municipalité amie des aînés et l’aménagement d’un sentier adapté au Bois de l’Équerre.



Le soutien aux aînés fait partie des engagements contenus dans le quatrième volet de la plateforme électorale du Mouvement lavallois intitulé En mouvement vers une communauté plus humaine.



La Table régionale de concertation des aînés de Laval a pour mission de regrouper des associations et organismes représentatifs des aînés, de les aider à jouer leur rôle de citoyen à part entière, d'être un point de référence pour tous les ministères et organismes dans le cas de consultation dans la région de Laval, de représenter les aînés auprès de certains organismes dans un but ultime d'améliorer leurs conditions de vie.