Une grève limitée du Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval entraîne la fermeture de certains arénas

Le Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval a déposé, auprès du Tribunal administratif du travail, un avis de grève générale à durée limitée couvrant la période du 28 octobre au 5 novembre inclusivement. Ainsi, certains arénas et la ferme du Centre de la nature seront affectés, en totalité ou en partie.



Les arénas suivants seront fermés le samedi 28 et le dimanche 29 octobre :

Cartier – 100, montée Major, Laval-des-Rapides

Yvon-Chartrand – 4100, boulevard de la Concorde Est, Saint-Vincent-de-Paul

Richard-Trottier – 3155, rue Esther, Fabreville

Lucerne – 1750, rue de Neuville, Vimont



Les arénas suivants seront fermés le samedi 4 et le dimanche 5 novembre :

Saint-François – 9449, rue de Tilly, Saint-François

Martin-St-Louis – 655, rue Sylvie, Sainte-Dorothée

Mike-Bossy – 163, boulevard Sainte-Rose Est, Auteuil

Chomedey – 1160, boulevard Pie-X, Chomedey



Le Centre de la nature maintiendra la plupart de ses activités

Toutes les activités du Centre de la nature seront maintenues, à l’exception de la ferme qui ne sera pas accessible au public. Les animaux recevront tout de même leurs soins quotidiens.



« Il est déplorable que l’accès aux infrastructures, auxquelles les citoyens ont droit, soit restreint. Le processus de médiation est toujours en place, jusqu’au 15 décembre. Nous sommes convaincus qu’il représente la meilleure option pour parvenir à une entente respectant à la fois les considérations d’équité entre les employés et la capacité de payer des contribuables lavallois. Nous invitons la partie syndicale à privilégier la voie de la négociation », précise le maire, Marc Demers.