La conseillère Aline Dib fière des travaux entrepris sur la 100e avenue

La conseillère municipale du district de Saint-Martin a visité cette semaine le chantier routier de la 100e avenue en compagnie du maire Demers.



« Ces travaux illustrent la volonté du Mouvement Lavallois de mettre à niveau les infrastructures routière de Laval pour améliorer la qualité de vie des citoyens dans leur quartier » a commenté Mme Dib pendant sa visite du chantier.



La fin des travaux de travaux est prévue pour 2018. Ce projet aura un impact significatif pour le district puisqu'il aura pour effet de connecter les deux segments de la 100e avenue situés au nord et au sud du boulevard Cléroux. Le transport sera ainsi grandement amélioré.



De l'éclairage sera installé entre la rue Charles-Haeck et l'autoroute Jean-Noël Lavoie. Les travaux d'égouts et d'aqueduc seront également achevés sur la 100e avenue et le boulevard Cléroux.

Selon la planification, la chaussée et les trottoirs seront pavés et les bordures seront installées. Un mail central sera aménagé ainsi qu'une piste cyclable. Le tout sera complété par des travaux de verdissement qui impliquent l'aménagement de surfaces gazonnées et la plantation d'arbres.