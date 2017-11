Laval produira un deuxième plan d’action pour le bien-être des aînés

Officiellement reconnue comme Municipalité amie des aînés (MADA) depuis 2014, la Ville de Laval a tenu, le vendredi 27 octobre dernier, sa 4e conférence annuelle MADA, à laquelle ont participé près de 80 personnes, à savoir des membres d’organismes, des citoyens et des partenaires.



Un rendez-vous sous le signe des accomplissements et des échanges

Cette rencontre visait à partager les bons coups réalisés en 2017 dans le cadre du premier plan d’action MADA. Rappelons que ce plan d’action est divisé en huit grands axes répartis en deux catégories : l’environnement bâti (transport, habitat, espaces extérieurs) et l’environnement social (l’engagement citoyen, la communication, le respect et l’inclusion sociale, le soutien communautaire et les services de santé).



Les participants ont également pu échanger sur les initiatives visant à adapter les milieux de vie aux réalités des aînés, pour leur permettre de vieillir tout en demeurant actifs dans leur communauté.



Vers un deuxième plan d’action

Le comité des partenaires MADA a présenté l’état de la situation du vieillissement à Laval publié par le CISSS de Laval en novembre 2016. Des enjeux ont pu être mis en lumière afin d’alimenter la réflexion qu’amorceront les participants quant aux priorités sur lesquelles agir dans le prochain plan d’action. C’est donc autour de trois thèmes que les intervenants ont identifié des objectifs ainsi que des actions à mettre en place :

- aménagement et adaptation des milieux de vie;

- participation sociale et engagement social;

- soutien communautaire et social.



Le compte-rendu de la consultation sera diffusé sur repensonslaval.ca dans quelques semaines en vue de dévoiler un plan d’action préliminaire d’ici au printemps 2018.