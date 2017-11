Nouveau : taxis collectifs à l’essai dans le quartier de Fabreville

Depuis le 6 novembre dernier, la Société de transport de Laval (STL) offre un tout nouveau service de taxis collectifs sur appel dans le quartier de Fabreville, à Laval. En effet, le taxi à l’essai T22 vise à desservir près d’une vingtaine d’entreprises situées à l’ouest de l’autoroute 13, entre le boulevard Dagenais et la voie de desserte de l’autoroute 440.



« Les entreprises de ce secteur nous ont interpellés afin de permettre aux citoyens et aux employés d’accéder à leur commerce en transport collectif. Cependant, il nous est impossible de desservir ce secteur par autobus de façon sécuritaire, étant donné que les entreprises sont situées le long de la voie de desserte. Pour pallier à cette réalité, nous avons donc pensé à un service de taxis collectifs sur appel, et c’est ce que nous avons mis en place », a confié M. Guy Picard, directeur général de la STL.



« Nous tentons sans cesse d’améliorer les déplacements des citoyens. Nous sommes à l’ère de la mobilité intégrée et nous devons adapter nos services pour le bien-être des Lavallois », a ajouté M. David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL.



Le T22 s’ajoute aux 12 autres lignes de taxis collectifs déjà offertes par la STL. Il s’agit du 4e projet à l’essai de taxi collectif cette année : T19 dans Saint-François, T21 dans Chomedey et T63 dans Champfleury.



Fonctionnement du T22

Le service est disponible du lundi au vendredi, entre 6 h et 19 h. Le trajet, les arrêts ainsi que l’horaire du taxi collectif sont déterminés à l’avance et permettent les correspondances avec les lignes d’autobus 55 et 903. Les clients désireux d’utiliser ce service doivent réserver leur place sur un départ prévu à l’horaire du taxi collectif, en communiquant avec la CO-OP Taxi Laval au moins 30 minutes à l’avance, au numéro 450 688-8700.



Pour utiliser ce service, les clients doivent être à l’arrêt demandé selon l’horaire et présenter, au chauffeur de taxi, une carte OPUS avec un titre valide sur le réseau de la STL. Aucun argent au comptant n’est accepté à bord.

Renseignements : stl.laval.qc.ca/taxicollectif