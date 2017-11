Marché de Noël de Laval: Profitez de la magie des fêtes avant l’heure!

La 7e édition du Marché de Noël de Laval prendra place dans un mois au Centre de la nature. Du 8 au 10 décembre, près de 60 exposants présenteront des produits de qualité et originaux sous un chapiteau chauffé, alors que le grand parc se transformera en espace féérique pour faire vivre une expérience unique aux visiteurs.



Plaisirs gourmands, produits du terroir, bijoux, jouets et vêtements pour enfants, accessoires de mode et autres articles décoratifs seront proposés tout au long du week-end. Il sera également possible de se procurer un arbre naturel à décorer. Des sapins baumiers du Québec de différentes tailles seront offerts à prix variés.



Nouveauté 2017

En marge de la section réservée aux exposants, le site s’anime pour que toute la famille y trouve son compte. Cette année, la halte nordique sera l’endroit à privilégier pour prendre une pause bien méritée. Sous un igloo chauffé, tous pourront siroter un bon chocolat chaud offert gratuitement ou se mettre dans l’ambiance des fêtes en écoutant chansonniers et conteurs sur scène. Les visiteurs pourront acheter vin chaud, café et soupe aux pois pour se réchauffer.



Magie de Noël et ambiance festive

Les maisonnettes du Village des arts deviennent tantôt la cuisine du père Noël, tantôt un bureau pour lui écrire sa liste de souhaits. Celui-ci accueillera les enfants pour une rencontre privilégiée.



Les visiteurs auront la possibilité de participer à un atelier horticole gratuit leur permettant de repartir avec leur mini sapin décoré. À noter que cette activité est offerte à tous, le vendredi, et réservée aux enfants de 12 ans et moins, les samedi et dimanche.



La promenade en carriole tirée par des chevaux fait également partie des activités incontournables offertes.



En soirée, les illuminations mettront des étoiles dans les yeux des petits et des grands rêveurs.



Marché de Noël de Laval :

Au Centre de la nature, situé au 901, avenue du Parc, Laval (Québec) H7E 2T7

Vendredi 8 décembre, de 10 h à 21 h

Samedi 9 décembre, de 10 h à 19 h

Dimanche 10 décembre, de 10 h à 16 h