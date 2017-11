Marché de sapins, forêt d’étoiles Cominar, patinoire extérieure, contes, fanfare et chocolat chaud !

Dès le début décembre, Centropolis célébrera l’arrivée de l’hiver. Avec ses nombreuses activités extérieures – marché de sapins, forêt d’étoiles Cominar, patinoire réfrigérée, fanfare, lectures de contes et chasse au trésor pour enfants -, Centropolis est une destination incontournable pour vivre, en famille, la magie du temps des Fêtes et profiter de la saison hivernale.



Samedi 2 décembre de 12h30 à 17h30 // Lancement de la forêt d’étoiles Cominar

Le lancement de la forêt d’étoiles Cominar se tiendra le 2 décembre, en collaboration avec le Club des astronomes amateurs de Laval et la Centrale des artistes, et plusieurs activités sont à l’horaire :

Fanfare Kumpa’nia

KUMPA'NIA est une joyeuse troupe de tambours ambulants qui ne laisse personne indifférent. Leurs compositions originales côtoient d’exotiques influences funk, samba, reggae, old school, wawanco, comparsa, etc. L’impact visuel des chorégraphies dynamiques et des costumes écarlates, entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés, complète à merveille la folie de leurs rythmes endiablés.

Horaire de la fanfare :

12 h 25 à 12 h 55 // 13 h 25 à 13 h 55 // 14 h 25 à 14 h 55 // 15 h 25 à 15 h 55

Chasse aux étoiles (rallye)



Le chasseur d’étoile fait appel aux jeunes astronomes pour l’aider à retrouver la constellation perdue. À travers cette aventure, les participants devront l’accompagner pour récupérer les sept étoiles disparues de la Grande Ourse et les apposer sur leur carte. Au passage, ils feront la rencontre de divers personnages et élucideront des énigmes, pour ensuite terminer avec un atelier de bricolage d’étoiles et un passage au musée de l’astronomie.

Durée : 45 minutes. Horaire des départs : 13 h // 14 h // 15 h // 16. Inscriptions en ligne prochainement.

Lecture de contes : à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

Musée de l’astronomie à l’Espace Éphémère : Le Club des astronomes amateurs de Laval sera sur place avec des équipements professionnels et sera disponible pour répondre aux questions et informer les visiteurs en matière d’astronomie.

Atelier de décoration de biscuits, en collaboration avec Première Moisson et la fée des étoiles.

Foyer, guimauves et chocolat chaud

Ricardo Boutique + Café offrira des biscuits en pains d’épices, en plus d’accueillir Ricardo, qui sera en boutique afin de monter une géante maison en pain d’épices.



Le marché de sapins et la forêt d’étoiles Cominar

Sensible à l’impact environnemental de ses activités, Centropolis tiendra un marché de sapins naturels dès le 1er décembre et jusqu’au 23 décembre. De 15 $ à 25 $ par sapin vendu seront versés à l’organisme Opération Enfant Soleil, qui soutien le développement d’une pédiatrie de qualité et contribue à la réalisation de projets d’intervention sociale pour tous les enfants du Québec. Il est également possible de s’offrir une boule de Noël (3$), toujours au profit de l’OBNL.



Patinoire extérieure à la Place Centrale

Dès le début décembre, la patinoire extérieure sera accessible gratuitement de 9 h à 23 h sept jours par semaine. Un abri fermé est accessible le temps de chausser ses patins. Un service de location de patins sera disponible dès janvier.