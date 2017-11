Renouveau à Laval : l’aménagement des rues et boulevards entièrement repensé

Lors de son Forum immobilier tenu le 23 novembre, la Ville de Laval a présenté 11 nouveaux gabarits de rues qui serviront de guides pour les promoteurs, les entrepreneurs et l’administration lavalloise afin d’uniformiser le réseau routier et de créer des milieux de vie sains, attrayants et à l’échelle humaine, comme souhaité dans la vision stratégique Urbaine de nature.



Ces modèles d’aménagement de rues permettront d’augmenter le nombre de trottoirs et de voies cyclables, en plus de mettre en valeur de nouveaux agencements paysagers aux abords des voies de circulation automobile. La mobilité active et l’accessibilité universelle seront également au cœur des préoccupations. « La Ville de Laval est en pleine transformation. Nous avons repensé le réseau routier pour permettre aux citoyens de se déplacer de façon efficace et durable dans un environnement sécuritaire et convivial, peu importe le moyen de transport qu’ils choisissent d’utiliser, et ce, en toute saison », souligne le maire, Marc Demers.



Quelques faits saillants

· Réseau routier actuel : artères principales (210 km), rues collectrices (380 km) et rues locales (1 110 km)

· Développement du réseau à venir : 25 km d’artères principales, 15 km de rues collectrices et 130 km de rues locales créées selon les nouveaux gabarits

· Travaux de réhabilitation : 15 km chaque année (excluant les travaux de conservation de la chaussée)

· Planification échelonnée sur 15 à 20 ans

· Plus de trottoirs et de voies cyclables

· Bonification de l’éclairage

· Plantation d’arbres et aménagements paysagers



Il faut souligner que Laval se démarque des autres villes du Québec, étant la seule à détenir un guide des gabarits de rues aussi élaboré et qui tient compte des nouvelles tendances en ce qui concerne l’environnement et les déplacements, dont les déplacements actifs. « Nous avons pris soin d’analyser les pratiques d’autres villes canadiennes et américaines afin d’élaborer ce guide sur mesure permettant d’encadrer le développement du réseau routier et, au final, d’améliorer la qualité de vie des citoyens », explique Marc Demers.



Le Forum immobilier

Rappelons que le Forum immobilier de Laval est une initiative de la Ville de Laval et représente le rendez-vous annuel par excellence des promoteurs et des entrepreneurs de la région.



Liens utiles : Guide des gabarits de rues en ligne à https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Affaires/guide-gabarits-rues-ville-de-laval.PDF