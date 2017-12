City Summit : quatre entreprises lavalloises en mission commerciale aux États-Unis

Afin de stimuler les exportations lavalloises sur les marchés du sud-est des États-Unis, une délégation d’affaires de Laval s’est rendue à Charlotte, en Caroline du Nord, à l’occasion de l’édition 2017 du City Summit, le plus important rassemblement de décideurs municipaux du pays. Plus de 3 000 participants en provenance de 47 états américains ont pris part à l’événement.



Le Service du développement économique de la Ville de Laval a organisé et dirigé cette mission commerciale qui s’est déroulée du 12 au 17 novembre. Quatre entreprises lavalloises ont fait partie de la mission. Une vingtaine de rencontres formelles ont eu lieu au cours desquelles les entreprises ont présenté leur savoir-faire aux décideurs des villes et comtés des régions de la Géorgie et de la Caroline du Sud (Cumming, Forsyth, Gainesville, Greenville et Spartanburg). Plusieurs discussions se poursuivront avec les entreprises et les villes rencontrées afin de concrétiser, potentiellement, des ventes, des projets pilotes et des partenariats. La mission a culminé par une participation, à titre d’exposant, au City Summit 2017.



« Le sud-est des États-Unis connaît une croissance fulgurante depuis quelques années. Les administrations publiques municipales sont confrontées à de nombreux défis. Elles sont donc à la recherche de solutions innovantes leur permettant de se démarquer. Je me réjouis des efforts de nos entreprises pour développer ces marchés tout en contribuant au rayonnement de Laval », a déclaré le maire de Laval, Marc Demers.



La délégation d’affaires

Kalitec offre des solutions innovantes en signalisation routière aux municipalités depuis plus de 25 ans, conjuguant à la fois sécurité routière et mise en valeur de l’environnement urbain.



Odotrack aide les villes à réaliser des économies par une meilleure gestion de leur flotte de véhicules. La plateforme technologique d’Odotrack permet, notamment, de faire un suivi en temps réel de l’utilisation des véhicules, de retracer l’historique complet de tous les déplacements et de mieux planifier leur entretien.



Terranova offre une solution complète et éprouvée dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité de l’information afin de changer positivement les comportements des employés. L’entreprise crée des formations personnalisables à la lumière des politiques internes et des normes de sécurité de ses clients.



Technologies OPA est un partenaire de référence en mobilité intelligente et rencontre le besoin réel et urgent des petites, moyennes et grandes villes ainsi que des sociétés de transports. OPA, logiciel novateur, permet de planifier, de coordonner et de communiquer en temps réel les entraves à la circulation. Au bout d’un clic, permet la détection de conflit et d’optimiser les détours à la circulation.