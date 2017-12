Subvention pour une toilette écologique

Les Lavallois possédant encore une toilette standard et désirant la remplacer par une toilette à faible débit (6 litres ou moins) ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour en effectuer l’achat et l’installation afin de profiter de l’aide financière offerte par la Ville. Après cette date, la subvention mise sur pied en 2009 dans un objectif d'économie d'eau potable sera abolie.



La demande de subvention pour un achat effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 doit être envoyée au plus tard le 31 janvier 2018. Le dossier doit comprendre le formulaire dument complété, la facture d’achat et deux photographies, l’une avant et l’autre après le remplacement de chaque toilette. Tous les détails sont disponibles en ligne.



Depuis avril 2014, à la suite d’une modification au Code national de la plomberie (CNP), toutes les toilettes vendues en magasin doivent être à faible débit. Cette mesure très positive sur l'impact de la consommation d'eau potable rend toutefois la subvention offerte par la Ville moins pertinente en regard de l'objectif d'économie d'eau potable. Entre 2009 et 2017, cette subvention verte aura été accordée 16 600 fois, pour un montant total de 1 177 775 $, et aura permis l’économie de plus de 832 millions de litres d'eau potable.



Autres subventions vertes offertes et conditions d’admissibilité

Afin d’encourager les gestes écoresponsables, quatre autres subventions vertes sont actuellement proposées et seront maintenues en 2018. Les montants versés et les critères d’admissibilité varient d’une subvention à l’autre.

Baril de récupération d’eau de pluie : l’eau récupérée grâce au baril est tempérée et dénuée de chlore, donc parfaite pour arroser le jardin et les plates-bandes. La subvention correspond au montant de l’achat avant taxes, jusqu’à un maximum de 70 $. Conditions d’admissibilité

Composteur domestique : le compost est un engrais naturel qui favorise la croissance des végétaux. L'utilisation du composteur entraîne également une réduction du volume de matières organiques envoyées à l'enfouissement. La subvention correspond au montant de l’achat avant taxes, jusqu’à un maximum de 50 $. Conditions d’admissibilité

Couches lavables : les couches lavables, donc réutilisables, permettent d'effectuer d'importantes économies financières, en plus de réduire la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. La subvention peut atteindre 200 $ pour l’achat d’un ensemble de 20 couches. Conditions d’admissibilité

Remplacement d’un système de chauffage au mazout par un système alimenté exclusivement à l’électricité ou utilisant des énergies renouvelables : cette aide financière pouvant atteindre 1 000 $, selon le type de bâtiment, s’ajoute à celle offerte par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Chauffez vert. Conditions d’admissibilité



Quand écologie rime avec économie, tout le monde est gagnant !