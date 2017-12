La Ville acquiert un lot au bois de l’Équerre pour 1,6 M$

Un milieu naturel situé au bois de l’Équerre et totalisant 50 134 mètres carrés sera acquis par la Ville de Laval en 2018. Le comité exécutif a approuvé cet investissement de 1,6 M$ qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la vision stratégique et qui permettra la conservation d’un secteur de valeur écologique très élevée.



Situé dans la Zone d’aménagement écologique particulière (ZAEP) du bois de l’Équerre, le secteur comporte une érablière à caryer cordiforme de plus de 90 ans, une portion d’un milieu humide de 44 640,7 mètres carrés et plusieurs espèces à statut précaire, dont l’uvulaire à grandes feuilles et l’adiante du Canada.



Après négociations, la Ville s’est entendue avec le propriétaire le 13 octobre dernier pour l'acquisition du lot, au montant total de 1 618 826,86 $. Cette acquisition portera à 135 hectares les propriétés municipales conservées au bois de l’Équerre, soit plus du double de la superficie du Centre de la nature.

À propos du bois de l’Équerre

Reconnu par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Laval comme bois d’intérêt, le bois de l'Équerre recèle un potentiel écologique, récréatif et éducatif de grande valeur. Accessible en toute saison, il est un lieu privilégié pour l’observation de la faune, en particulier les oiseaux.



La gestion de ce grand parc boisé est confiée à la Corporation pour la mise en valeur du bois de l'Équerre, partenaire de la Ville dans la conservation de ce milieu naturel. L’organisme offre également une programmation variée d’activités de plein air. Pour en savoir plus, consultez le www.boisdelequerre.org