Place Bell envahie: 3217 toutous pour les enfants de Laval

Les policiers de Laval ainsi que le personnel de la Place Bell ont recueilli 3217 toutous lors du match de hockey, vendredi soir, opposant le Rocket de Laval et les Marlies de Toronto. Les partisans ont jeté ces milliers de toutous sur la glace, alors que l’équipe-école du Canadien de Montréal comptait son premier but.



Distribution des jouets

Tous les toutous seront distribués cette semaine à plusieurs organismes de la région : Le Bouclier d’Athena, Centre jeunesse de Laval, Centre communautaire Petit Espoir, Centre communautaire Val-Martin, Maison de la famille, L’Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides, Maison de la famille Saint-François et La Parentèle de Laval.



« Je suis fier de cette collaboration entre nos policiers et l’organisation du Rocket de Laval. Elle démontre l’immense générosité et l’engagement de nos deux organisations pour la communauté lavalloise. Nous espérons que les toutous distribués cette semaine rendront heureux des milliers d’enfants en cette période des Fêtes », a déclaré Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.



Don remis à Olympiques spéciaux Québec

Au cours de l’automne, les policiers de Laval ont procédé à une collecte de toutous auprès du personnel, afin de les vendre, avant le match de hockey, aux partisans qui n’avaient pas amené de toutous. Le montant total amassé (1200 $) sera remis à Olympiques spéciaux Québec, un organisme qui a pour mission d'enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle et dont le Service de police est fier d’appuyer depuis de nombreuses années.



Une première au Québec pour le « Lancer du toutou »

Le « teddy bear toss » (ou « lancer d'ours en peluche ») est un événement qui se déroule lors des matchs de hockey, habituellement durant la période de Noël, où les spectateurs sont invités à jeter des toutous sur la glace lorsque l'équipe à domicile marque son premier but ou bien au sifflet final. Les jouets sont ensuite ramassés pour être redistribués comme cadeaux de Noël dans les organismes communautaires et les hôpitaux de la région. Il s’agit d’une première au Québec dans la Ligue Américaine de Hockey, tradition qui se perpétue depuis les années 2000 dans les ligues juniors.