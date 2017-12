Les entreprises familiales du Québec redonnent à la communauté : 1 don par année en affaires

Les membres du Groupe La Relève, en famille, en affaires sont heureux de partager leur contribution en cette période des fêtes, car redonner à la communauté fait partie de l’ADN des entreprises familiales au Québec. Tous les membres du Groupe, mis en place il y a trois ans, se sont engagés à faire des dons correspondant aux nombres d’années d’existence de leur entreprise familiale. En réunissant les années d’entreprise des 90 membres du Groupe La Relève, c’est près de 2000 dons en denrées alimentaires qui vont être faits à des moissons locales ou lors des campagnes de paniers de Noël des entreprises membres du Groupe.



L’implication dans la communauté est une valeur chère aux yeux des membres du Groupe, comme l’explique l’un des membres du Groupe La Relève, Anne-Sophie Brossard de l’entreprise Café Brossard : « Dès sa fondation en 1950, Brossard et Frères Inc., aussi connu sous le nom de Café Brossard, a eu conscience qu’il lui incombait une responsabilité sociale à l’entreprise. S’impliquer auprès de sa communauté fait partie des valeurs auxquelles étaient fortement attachés les fondateurs de Café Brossard, notre grand-père père Guy et notre grand-oncle Réal ».



De nombreuses statistiques illustrent que les entreprises familiales canadiennes estiment qu’elles jouent un rôle vital dans l’économie du pays, pour la création d’emplois et l’ajout de stabilité à l’économie*. De plus, selon le Baromètre de la confiance réalisé par Edelman chaque année depuis maintenant 17 ans, l’édition spéciale réalisée sur les entreprises familiales révèle que les attentes envers ces dernières sont très élevées quant à leur contribution en dons et charité, soit à 67%. Pourtant, que 23% de la population estime que les familles en affaires sont réellement impliquées en matière de contributions sociales. Le Groupe la Relève prend action concrètement en ce sens.



Photos: Les 2 cofondatrices du Groupe La Relève, Me Chanel Alepin d’Alepin Gauthier et Edith Arsenault de Boutique Séduction et Landco Import, deux entreprises à Laval.