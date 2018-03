Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 7 mars 2018.

Travaux à venir dans des parcs de Laval

La Ville de Laval demandera des soumissions par voie d'appel d'offres public pour des travaux à effectuer dans divers parcs. Ces travaux visent l'aménagement ainsi que la réfection et la mise aux normes d'aires de jeu d'enfants dans le but d'aménager des espaces agréables et conformes. Les priorités d'intervention ont été établies en fonction des inspections de la condition des aires existantes et des données générées par le plan directeur des parcs et espaces publics (en cours), qui permettent d'évaluer les endroits du territoire où les besoins se font le plus pressants.

Services professionnels d'agents en santé et sécurité

La sécurité sur les chantiers est une composante primordiale dans la réalisation des travaux si on veut éviter de malheureux événements. Des services en cette matière sont donc requis notamment pour les travaux de construction du nouveau complexe aquatique de Laval et pour les travaux de revitalisation du secteur de la station intermodale de la Concorde. En conséquence, la Ville de Laval demandera des soumissions par voie d'appel d'offres public pour des services professionnels d'agents en santé et sécurité qui seront appelés à travailler sur différents chantiers de construction.

Étude typomorphologique et pré-inventaire du patrimoine moderne, religieux et institutionnel

À titre de troisième ville du Québec, Laval a un devoir de mémoire et de préservation envers l’histoire et il importe que la ville ait une bonne idée de son patrimoine. Cette connaissance passe par un travail rigoureux de cueillette d’information. Ainsi, la Ville demandera des soumissions par voie d'appels d'offres publics pour des services professionnels en vue de la réalisation d'une étude typomorphologique et d’un pré-inventaire du patrimoine moderne, religieux et institutionnel. Ces documents serviront notamment dans le cadre des travaux reliés aux exercices de planification particulière du territoire et à la révision des règlements d'urbanisme, qui sont actuellement en cours.

Piste d’athlétisme

La Ville de Laval accueillera à l'été 2020 la Finale des Jeux du Québec. Comme elle ne possède pas les installations adéquates et sécuritaires permettant la pratique de l’athlétisme (une condition à l’obtention de l’événement), la Ville a lancé en novembre dernier un appel d'offres public pour des services professionnels intégrés en vue de la préparation de plans et devis et de la surveillance de travaux pour une piste d'athlétisme. À la suite de cet appel d’offres, les membres du comité exécutif recommandent au conseil municipal d’adjuger un contrat de 665 820,23 $ (total des taxes incluses) à Héloïse Thibodeau architecte. Les installations d'athlétisme de Laval seront situées sur une portion du parc-école de l'Odyssée-des-Jeunes, dans le quartier Vimont. L’objectif est que les travaux soient terminés à la fin de l'été 2019 pour y tenir une compétition préparatoire et faire un rodage avec les athlètes lavallois en vue des compétitions de l'été 2020, alors qu’une dizaine d'épreuves, tant pour les hommes que pour les femmes, devraient y être programmées.

Réparation des passerelles situées au-dessus de la rivière des Prairies

Les membres du comité exécutif ont approuvé un investissement de 99 723 $ (taxes nettes incluses) couvrant les honoraires de signaleurs du Canadien Pacifique, dont la présence est requise pour la réalisation de travaux devant débuter le 15 avril. Ces travaux consistent en la réparation des passerelles situées au-dessus de la rivière des Prairies, entre Laval et l'île Perry et entre l'île Perry et Montréal.

Sensibilisation auprès des industries, commerces et institutions

La Ville de Laval a conclu une entente de services de 30 000 $ avec le Conseil régional de l'environnement (CRE) de Laval. Cette entente vise la réalisation d'une campagne d'information et de sensibilisation auprès des industries, commerces et institutions (ICI) en lien avec la gestion de leurs matières résiduelles. L’objectif du mandat, qui s’échelonnera jusqu’en août 2018, est de diminuer la quantité de matières jetées aux ordures par les ICI et d’augmenter la quantité de matières recyclées et valorisées par ces organisations. Rappelons que le CRE de Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'améliorer la qualité de l'environnement et de promouvoir le développement durable.​

Subvention de 5 000 $ à la Maison de soins palliatifs de Laval

Les membres du comité exécutif ont octroyé une subvention de 5 000 $ à la Maison de soins palliatifs de Laval dans le cadre du programme de soutien aux activités de financement et de commandite d’un organisme. La Ville de Laval a ainsi pu s’afficher en tant que partenaire Bronze lors de la soirée gastronomique de l’organisme, tenue en février 2018.

Réunion du comité exécutif

Rappelons le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et Sandra El-Helou (Souvenir-Labelle), se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.