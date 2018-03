La Ville de Laval met de l’avant un plan d’action optimisé en prévision de la crue printanière. En effet, bien que la situation actuelle ne soit pas du tout alarmante, l’administration municipale déploie déjà les efforts nécessaires, considérant que la sécurité des citoyens débute par une bonne planification. La vigie saisonnière annuelle commencera ainsi le 15 mars, sous la gouverne de la Division de la sécurité civile du Service de police.

Nouvelle stratégie d’intervention pour les zones sensibles

Laval propose une nouvelle approche de livraison systématique de sacs de sable en fonction des zones d’impact anticipé, faisant ainsi un pas de plus pour optimiser ses façons de faire. Concrètement, grâce au développement de zones de planification des opérations lors d’inondation pour les rivières des Prairies et des Mille Îles, il est prévu que les citoyens reçoivent la livraison de sacs de sable une semaine avant l’hypothèse d’une inondation dans leur secteur.

« À la suite des inondations sans précédent vécues en 2017, la Ville change certaines de ses pratiques, notamment la stratégie de distribution des sacs de sable. La protection des personnes et des biens est la priorité lors d’un sinistre, et nous améliorons constamment nos pratiques pour nous assurer que nos équipes sont prêtes à intervenir efficacement », mentionne Marc Demers, le maire de Laval.

Pour que le tout soit fait dans le bon ordre, la zone de planification des opérations a été revue. La plaine inondable et les sites sensibles sont désormais découpés en sous-secteurs (A-B-C-D). La Ville travaille également à intégrer dans son modèle de simulation des données prévisionnelles et en temps réel sur les crues et leurs conséquences afin d’anticiper les mesures à prendre.

« La gestion de l’impact des crues est un travail collectif qui concerne les équipes municipales, les bénévoles sur le terrain, mais aussi les citoyens vivant en zone inondable, le tout dans le but d’assurer leur sécurité. Il est de la responsabilité de tous de nous rapporter toute situation nécessitant une intervention rapide », complète Sandra Desmeules, conseillère de Concorde-Bois-de-Boulogne, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à la sécurité publique et civile.

Surveillance de la plaine inondable

Rappelons que depuis 2006, 14 stations télémétriques sont installées à des endroits stratégiques sur le pourtour de l’île Jésus. Celles-ci permettent de suivre l’évolution des niveaux d’eau. Ces stations sont calibrées avec les seuils historiques d’inondation des principales zones touchées et permettent de rapidement identifier trois niveaux d’alerte.

De plus, Laval s’adjoint depuis 2005 de l’expertise de la firme Hydro Météo pour la surveillance des rivières et des bassins en amont.

Rappel important aux citoyens

Il est fortement recommandé aux Lavallois de s’abonner aux communications de la Ville en cas d’avis importants ou de situation d’urgence afin d’être rapidement informés.

L’inscription se fait en ligne au www.abonnement.laval.ca. Les citoyens dont les coordonnées ont changé doivent également mettre leur profil à jour.

Se préparer en cas d’inondation

Les consignes pour se préparer en cas d’inondation sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Laval.

En priorité, les citoyens doivent :