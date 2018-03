Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement ?

Un défaut de paiement est un problème très sérieux. C’est d’ailleurs pourquoi il est très difficile d’obtenir un prêt. La stabilité des emplois n’est pas garantie à 100 %, et toutes les personnes ne sont pas droites. Pour obtenir un prêt aujourd’hui, une enquête minutieuse est menée afin de prévenir tous les risques et éventualités. Un défaut de paiement peut avoir plusieurs conséquences. Il peut changer toute une vie. Découvrez dans cet article les conséquences d’un défaut de paiement.

Rajout des frais de retard

Vous avez contracté une dette dans une structure, et vous devez payer le prêt selon une convenance bien définie. Si vous ne respectez pas les modalités de paiement, la banque va rajouter des frais de retard qui vont davantage gonfler la dette. Plus les retards sont courants, plus les frais de retard augmentent, plus la dette s’accumule et plus il est difficile pour vous de rembourser. C’est un cercle vicieux.

Diminution de votre cote de crédit et de votre crédibilité

Si vous ratez un mois de paiement, votre créancier va écrire un rapport qu’il va envoyer au bureau de crédit, si vous ratez un deuxième versement, les créanciers vont commencer à vous appeler ainsi que les agences de recouvrement. Si les manquements continuent, vous finirez par réduire votre cote de crédit et jamais vous ne pourrez bénéficier de près dans une banque. Sans compter les intérêts à rembourser.

Radiation de votre compte

Si vous éprouvez des difficultés pour rembourser vos dettes sans appeler vos créanciers pour négocier, ils peuvent tout simplement radier votre compte en vous déclarant en tant que client incapable de rembourser sa dette. La dette sera traitée en tant que perte totale. Vous allez donc devenir un emprunteur à haut risque et jamais plus une structure ne vous fera confiance pour des prêts. La radiation d’un compte aura forcément des conséquences indésirables sur vos taxes à payer.

Rajout d’un compte de recouvrement

La conséquence directe de la radiation de votre compte est la création d’un compte de recouvrement. Une fois que la perte totale a été déclarée, le créancier va vendre votre prêt à un agent de recouvrement afin de reprendre ses fonds. Cette création de comptes de recouvrement en votre nom va considérablement diminuer votre cote. Vous allez donc recevoir les appels persistants des agences de recouvrement qui vont vous harceler à payer la dette.

Le créancier peut vous poursuivre en juste

Le créancier peut confier votre dossier non pas à une agence de recouvrement, mais à la justice. Oui, le créancier ou le prêteur privé peut vous poursuivre en juste pour récupérer son argent par procédure légale. Ils peuvent vous obliger à payer la dette et les frais qui s’y rattachent ou tout simplement s’approprier vos biens.