Grand Gagnant de la finale régionale de Laval et des Laurentides de la dictée PGL

Madame, Monsieur, Nous tenons à féliciter tous les participants de l’école Pierre-Laporte pour leur réussite et pour l’excellence dont ils ont fait preuve lors des finales régionales de Laval et des Laurentides de La Dictée P.G.L, le 14 mars dernier. Ce projet permet de valoriser la langue française qui se veut un pilier de notre projet éducatif. À la suite de cette finale, les résultats ont été compilés et nous sommes heureux de vous annoncer que Zacharie Noël, élève de 6e année de l'école Pierre-Laporte, a gagné la finale régionale de Laval et des Laurentides de la Dictée P.G.L. Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour le féliciter et nous sommes très fiers qu’il représente notre école à la grande finale internationale qui sera télévisée. Félicitations à tous et bonne chance Zacharie ! Sonia Couture Directrice par intérim L'école Pierre-Laporte est située dans le quartier de Sainte-Dorothée à Laval.