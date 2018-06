132 athlètes et entraîneurs lavallois récompensés

Le 30 mai 2018, cent trente-deux médailles ont été remises lors de la 59e soirée du Mérite sportif lavallois. Les athlètes et entraîneurs honorés ont été accueillis par Michel Poissant, conseiller municipal de Vimont et représentant du maire de Laval, Marc Demers, ainsi que Pierre Gervais, président de Sports Laval.

De plus, les jeunes présents ont pu entendre un témoignage inspirant de l’invité d’honneur de la soirée, Olivier Gouin, arbitre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et de la Ligue américaine de hockey (LAH) qui a aussi officié aux 23es Jeux olympiques d’hiver, au plus grand plaisir des Lavallois.



« Ce soir, je suis honoré d’être parmi vous pour célébrer la culture du sport et ceux qui la font rayonner de par leur excellence », a déclaré Michel Poissant, qui rappelle l’importance que jouent les athlètes, entraîneurs et officiels lavallois auprès des jeunes, comme modèles d’action et de dépassement de soi.



M. Poissant a, de plus, profité de cette soirée pour annoncer la mise en place du programme Propulser l'espoir, qui favorisera le développement des futurs membres de la délégation lavalloise à la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval en 2020. L’objectif est de propulser Laval parmi les dix meilleures régions du Québec. D’ici 2020, ce sont 282 555 $ qui seront versés en subvention à Sports Laval.



Disciplines sportives célébrées



Onze disciplines sportives ont été mises en lumière : athlétisme, boxe, cheerleading, curling, gymnastique artistique, hockey, patinage artistique, patinage de vitesse courte piste, patinage synchronisé et taekwondo. Des 132 médailles remises, 29 étaient d’argent et 103 de bronze.



Bourse Alexandre-Despatie



Le lauréat 2018 de la bourse Alexandre-Despatie est le patineur artistique Joseph Phan, qui représente l’un des plus beaux espoirs au pays dans sa discipline. Alors qu’il n’avait que cinq ans, les spécialistes en la matière voyaient déjà un grand potentiel en lui. Au fil des ans, il s’est démarqué partout où il a évolué. En ce moment, il aspire à se classer dans l’équipe nationale 2019 et à gagner les championnats mondiaux juniors.