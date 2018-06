Le DG de la Ville de Laval quitte ses fonctions

La Ville de Laval souhaite informer la population que Serge Lamontagne, actuel directeur général, quittera ses fonctions cet été. Suite à la recommandation du comité exécutif de la Ville de Montréal rendue publique, le 14 juin dernier, il est prévu que M. Lamontagne soit nommé au poste de directeur général de la Ville de Montréal. Cette candidature devra faire l’objet d’une approbation du conseil municipal de Montréal.

« Je tiens à féliciter M. Lamontagne pour cette nomination. Il aura indéniablement laissé sa marque à Laval. Quand les conseillers et moi avons commencé à travailler avec lui en 2014, nous avions énormément de choses à corriger, à revoir, à mettre en place, à déployer. Nous avons été choyés d’avoir pu bénéficier de ses conseils, de son leadership mobilisateur et de son expertise. Il a su s’entourer d’une équipe de fonctionnaires de grande qualité qui ont mené avec nous une réforme réussie de l’administration lavalloise, tant sur les plans de l’éthique, de la gouvernance que de la reddition des comptes. Je tiens à le remercier de son profond dévouement, de son professionnalisme sans faille, de ses judicieux conseils. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions », souligne Marc Demers, maire de Laval.

Depuis 2014, rappelons que la Ville de Laval s’est dotée d’une vision et d’une planification stratégique, d’un nouveau cadre de gouvernance pour les grands projets et d’un Bureau d’intégrité et d’éthique. La gestion rigoureuse des fonds publics a permis à la Ville d’augmenter sa cote de crédit. La Ville a également adopté un nouveau schéma d’aménagement qui concrétise la vision de développement du territoire. Tous ces accomplissements ont permis à la Ville de se positionner en leader en matière d’administration et d’être reconnue avec le Premier prix de la gestion innovatrice de l’Institut d’administration publique du Canada, le prix d’excellence dans la catégorie Monde municipal de l’Institut d’administration publique du Québec et le prix mérite Ovation municipale dans la catégorie Ressources humaines et gestion des opérations de l’Union des municipalités du Québec.

« Mon passage à la Ville de Laval a été un tournant important dans ma carrière et je suis fier du travail accompli au cours des dernières années. Je tiens à remercier l’ensemble des employés et à souligner toute la confiance que j’ai en l’équipe en place. Elle est dévouée et continuera de servir au mieux les intérêts des Lavallois », a déclaré Serge Lamontagne, directeur général.

Au cours des prochaines semaines, la Ville s’attardera à confirmer l’intérim du directeur général.