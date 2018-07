4 pathologies liées à l’âge

Texte commandité

L’âge provoque inévitablement des faiblesses de différentes parties du corps humain, dont certaines apparaissent plus vite que d’autres et peuvent avoir de lourdes conséquences. Il est toujours conseillé de détecter au plus tôt les pathologies les plus courantes et d’appliquer les solutions permettant de pouvoir profiter de la vie normalement malgré tout.

Les pathologies qui occasionnent des chutes

Au Québec, les chutes constituent la principale cause de blessures chez les aînés, selon un récent rapport révisé de l’Institut national de santé publique du Québec. Près d’un aîné sur cinq vivant à domicile a rapporté avoir fait une chute au cours des 12 mois précédant l’enquête de l’INSPQ.

Les personnes qui ont été affectées par l’arthrite, le diabète, une maladie cardiaque ou qui ont subi un accident vasculaire cérébral ont été proportionnellement plus nombreuses à rapporter avoir chuté. Plus l’âge augmente et plus le risque de chute est élevé, notamment chez les femmes.

Les pathologies de l’audition

Le nombre de personnes touchées par un trouble de l’audition s’élève selon les estimations à 3 millions au Canada, dont un tiers sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Le vieillissement est responsable de la perte de 5 à 6 décibels tous les 10 ans en moyenne. Les conséquences sont principalement des difficultés de communication, mais aussi des problèmes de perte d’équilibre, ce qui peut occasionner des chutes.

Tous les spécialistes le disent, le diagnostic précoce est un gage essentiel de réussite pour la prise en charge de ces patients. Il suffira par exemple de régulièrement faire établir un diagnostic par un audioprothésiste à Laval , si vous êtes dans la région, afin de prendre d’éventuels problèmes en charge le plus rapidement possible.

Les pathologies de la vue

Il est prévu que le nombre de personnes âgées vivant avec une perte de vision augmentera de 30 % d’ici 10 ans. Certaines pathologies sont liées à la dégénération cellulaire, par exemple la dégénérescence maculaire liée à l’âge (ou DMLA) qui est la première cause de malvoyance chez les personnes âgées de plus de 50 ans.

Par ailleurs, un examen approfondi de l’œil permet de détecter d’autres pathologies plus fréquentes avec l’âge, comme le diabète ou l’hypertension artérielle (mais aussi une méningite, une tumeur au cerveau ou la sclérose en plaques).

La maladie d’Alzheimer

Le nombre de patients touchés par la maladie d’Alzheimer est prévu de doubler au Québec d’ici 15 ans du fait du vieillissement de la population et atteindre 1,4 million de personnes dans tout le Canada.

De récentes études ont conclu que plus vous êtes proche de l’âge où un parent a développé la maladie, plus vous êtes à risque de contracter la maladie. Les risques augmenteraient de 100 % à 150 %, d’après les chercheurs de l’Institut Douglas.