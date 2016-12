Lancement du programme Prox-Industriel pour les entreprises des parcs industriels de Laval

C'est jeudi dernier que Prox-Industriel, un nouveau programme entièrement dédié aux entreprises des parcs industriels de Laval, a été lancé par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCIL) lors de la première visite industrielle de ce programme tenue chez Industrie de Palettes Standard.

Développé par le comité des parcs industriels de la CCIL, Prox-Industriel répond à trois objectifs : réunir les entreprises pour travailler sur des enjeux communs, tenir des rendez-vous inter-parcs industriels pour favoriser le B-to-B et avoir une voix concertée pour promouvoir les intérêts des entreprises. Le président du conseil d’administration de la Chambre, M. Pierre-Luc Girard, a expliqué avec fierté la mise sur place de ce programme. Pour lui, "la mobilisation du milieu des affaires est la clé pour favoriser le développement et la pérennité des entreprises de la région et ce programme pour les industriels en est un exemple concret. J’en profite pour remercier les membres du comité des parcs industriels pour leur travail dans ce programme qui est sous la présidence de M. Pierre Marchand, directeur général de Show Canada".

Prox-Industriel est propulsé par des motivations bien réelles et des besoins observés, exprimés et des problématiques vécues par les entreprises des parcs industriels. Pierre Marchand en est convaincu et c'est sous cet angle qu'il s'est adressé aux invités : "Nous partageons un bon nombre d'enjeux. Le transport des marchandises, la sécurité de nos bâtiments, les technologies, les défis liés à la main-d'oeuvre et son accessibilité et bien d’autres. Pour moi, il est clair que la Chambre permet de prendre action et le nouveau programme Prox-Industriel est une solution à nos enjeux qui font partie de la réalité des affaires". mentionne-t-il.

La présidente-directrice générale de la CCIL, Chantal Provost, a présenté le plan d'actions qui sera déployé dans les prochains mois pour faire vivre le programme. "Plusieurs actions seront mises de l’avant au cours des prochaines mois, notamment une connaissance approfondie de la composition des parcs industriels, un sondage qui nous permettra de comprendre davantage les enjeux de ces entreprises, des activités de formation sur différents sujets, notamment en lien avec les notions de développement durable. Le MAG, le journal économique de la Chambre, sera la source d’information privilégiée pour suivre les avancées de ce programme." Mme Provost a d’ailleurs remercié les gens d’affaires impliqués dans ce projet sans lesquels sa création aurait été impossible.

Cet événement de lancement était aussi la première visite industrielle de la série 2016-2017 du nouveau programme et les participants ont eu l'opportunité de faire un tour de l’entreprise hôte, Industrie de Palettes Standard, guidé par son président-directeur général, M. Raed Béchara.

La prochaine visite industrielle aura lieu chez le Groupe Geloso le 26 octobre.