Plusieurs courtiers oeuvrant dans la région de Laval ont reçu une bourse d’excellence

La Fondation du Collège de l’immobilier du Québec a remis lors de la 13e édition de la Soirée d’excellence, qui avait lieu le 7 juin dernier à l’Hôtel Le Crystal à Montréal, 11 000 $ en bourses aux 11 étudiants, temps plein, qui ont affiché les meilleures moyennes cumulatives dans leurs programmes respectifs en 2015.

Jean-François Baril animait la soirée pour le plus grand plaisir des quelques 60 personnalités du courtage immobilier résidentiel, commercial et hypothécaires qui étaient présentes. La Soirée d’excellence de la Fondation du Collège de l’immobilier du Québec est la plus importante activité de reconnaissance en enseignement immobilier au Québec.

Les courtiers honorés sont originaires ou oeuvrent dans les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de la Montérégie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils ont étudié au Collège de l’immobilier du Québec en 2015, en classe ou en classe virtuelle en français ou en anglais.

Depuis l’ouverture de la Fondation en 2003, plus de 250 000 $ ont été remis en bourses d’excellence aux étudiants les plus performants et en bourses d’études.

Le Collège, sa Fondation et leurs partenaires félicitent les gagnants de cette 13e Soirée d’excellence et réitèrent leur engagement à l’égard de la formation des professionnels de l’immobilier résidentiel, commercial et du courtage hypothécaire au Québec.



Les 3 lauréat(e)s 2015-2016 de la région sont :



Bourse d’excellence DESJARDINS

Catherine Venne, courtier immobilier résidentiel, RE/MAX V.R.P. inc. (Saint-Eustache)



Bourse d’excellence KPMG

Carmine Catino, courtier immobilier commercial, Keller Williams Dynamik (Laval)



Bourse d’excellence GENWORTH CANADA

Jean El-Khoury (Laval)