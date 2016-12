La première pelletée du projet résidentiel de prestige LL sur le Lac, un investissement de près 100 millions à Laval-sur-le-Lac

Le Groupe Quorum et Le Groupe Marsan ont lancé officiellement le chantier du projet LL sur le Lac, situé dans le secteur Laval-sur-le-Lac, hier en présence de plusieurs partenaires et invités dont le maire de Laval Marc Demers et Nicholas Borne, conseiller municipal - quartier Laval-les-Iles.

Le Groupe Quorum et Le Groupe Marsan sont particulièrement fiers de construire le premier développement résidentiel en copropriété à s'implanter dans le secteur de Laval-sur-le-Lac. Près de 100 millions de dollars seront investis pour ce projet où 120 unités seront construites entre la rivière des Mille Iles et le club de golf exclusif Laval-sur-le-Lac.

Réalisés par le cabinet d'architectes montréalais de réputation internationale Lemay, les quatre bâtiments de facture contemporaine compteront chacun entre 24 et 30 unités et penthouses signature de 1500 à plus de 4000 pi2.

« Aujourd'hui, nous passons du virtuel à la réalité. », affirme Maxime Laporte, directeur du développement des affaires, des ventes et du marketing au Groupe Quorum. « LL sur le Lac est plus qu'un chantier, c'est la création d'un milieu de vie de 120 unités et d'un investissement de plus de 100$ M dans l'économie locale et régionale. Le projet aura un impact immédiat et dans les années à suivre. »

« Il y a deux ans, on a reconstruit l'administration municipale comme vous dans le domaine de la construction. » a expliqué le maire de Laval Marc Demers, en adressant les constructeurs, « Tu fais d'abord le tour du terrain, puis tu te fais un plan et ensuite, tu commences à construire. Nous avons l'ambition d'être la plus grande ville la plus efficace pour accompagner les promoteurs. Le succès d'une ville comme Laval passe par le succès de ses gens d'affaires et entrepreneurs. »

« C'est un des projets dont je suis le plus fière, » a déclaré l'architecte Joanne Godin, directrice de conception chez Lemay. « Ça a été une aventure entre promoteur, architecte et designer qui a permis de franchir des frontières de chaque côté. Je ne connaissais pas Laval-sur-le-Lac, mais cette vue magnifique a été un coup de cœur. L'idée du domaine et non de la cellule de condominium s'est vite imposée.»

« Je me suis forcé de cristalliser la volumétrie très Bauhaus du projet, » a soutenu le designer Alain Desgagnés, président de la firme Innédesign. « Nous voulions revenir aux racines de l'architecture et du design, nous tournant vers des matériaux comme le verre, l'acier, le bois et l'ardoise. »

« Nous remercions tous nos partenaires au niveau des ventes, construction, finance, design et conception, mais surtout nos clients qui nous ont fait confiance depuis décembre dernier et qui ont contribué au succès du projet LL en seulement quelques mois. » déclare M. Philippe Marsan, PDG du Groupe Marsan.

L / L sur le Lac propose à ses futurs résidents une expérience de grand luxe, avec commodités à l'avenant : piscine intérieure chauffée à débordement, centre de conditionnement physique, et un espace lounge privé.

Intéressés et curieux peuvent d'ores et déjà constater de visu la qualité de la finition et le souci du détail du projet au pavillon des ventes. L'espace de 5000 pi2 est une réplique exacte d'un des halls d'entrée de L / L sur le Lac, avec une unité témoin de 1749 pi2. L'unité témoin a d'ailleurs remporté trois prix incluant le Grand Prix du Jury des Prix Habitat Design 2016, le plus prestigieux des prix pour le concours, pour la catégorie d'une unité témoin de plus de 500,000$.

Le projet accueillera ses premiers résidents de la phase 1 à l'été 2017.