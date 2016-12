Changement de garde à la chambre de commerce et d’industrie de Laval

C’est à l’occasion de son assemblée générale annuelle, le 8 septembre dernier, que le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL), Me Pierre-Luc Girard, a présenté son rapport annuel 2015-2016. « Je suis très fier de la transformation qui s’est opérée à la Chambre au cours des dernières années qui confirme le rôle de la Chambre comme un acteur incontournable du paysage socioéconomique lavallois et un fier porte-parole des gens d’affaires de Laval ». Me Girard est engagé à la CCIL depuis 2008. Il a été successivement impliqué à la Relève d’affaires, administrateur, secrétaire, 2e vice-président et 1er vice-président avant d’occuper le poste de président du conseil d’administration pendant deux ans. Son mandat s’est terminé hier lors de l’assemblée générale annuelle.

Nouveau conseil d’administration

C’est Monsieur Yves D’Astous, président-directeur général de Brago Construction, qui a été nommé président du conseil d’administration. M. D’Astous est impliqué à la CCIL depuis 2013, dans un premier temps comme administrateur pour devenir 2e vice-président et président du conseil pour 2016-2017.

Pour réaliser son mandat, M. D’Astous sera entouré au comité exécutif par :

M. Daniel Leclair, Président de Pyxis Technologies, qui agira comme 1er vice-président;

Mme Hélène Veilleux, Directrice, location – Commerce de détail chez Cominar, qui agira comme secrétaire. Soulignons que Mme Veilleux a accepté de renouveler son mandat au comité exécutif pour une troisième année;

M. François Lemay, Associé chez Deloitte, qui agira comme trésorier;

Me Chanel Alepin, Avocate chez Alepin Gauthier Avocats, qui poursuit son mandat comme présidente de la Relève;

Mme Chantal Provost, en tant que Présidente-directrice générale de la Chambre.

M. D’Astous sera entouré au conseil d’administration, par les administrateurs suivants :

François Alepin, Avocat chez Alepin Gauthier Avocats

Raed Béchara, Président-directeur général d’Industrie de Palettes Standard

Marie-Eve Bergeron, Présidente de Mon Événement Corpo

Samuel Cossette, Président-directeur général de PSR Entreprise

Alain Girard, Directeur chez Desjardins Entreprises

Marisol Labrecque, Présidente de Technologies Ecofixe

Yan Leclair, Associé chez Raymond Chabot Grant Thornton

Hubert M. Makwanda, Président de Concilium Capital Humain

Pierre Marchand, Directeur général chez Industries Show Canada

Florent Picard, Président de Florent Électrique

Julie Perron, Directrice générale de la Salle André-Mathieu (Corporation de la)

Brigitte Pelletier, Présidente d’Intégrale Communication

Hervé Pilon, Directeur général au Collège Montmorency

Michel Rousseau, Associé chez Groupe Rousseau Lefebvre

Fatiha Senhaji, Vice-présidente, Gestion de trésorerie, Direction du Québec BMO Groupe financier

Linda Tarakdjian, Directrice principale Marché PME Laval/Outaouais Banque Nationale du Canada

Kiril Tchomakov, Directeur d’usine chez Les Plastiques Balcan



Changement de garde à la présidence-direction générale

Mme Chantal Provost a également annoncé qu’après six ans à la barre de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, elle quittera ses fonctions en décembre prochain avec le sentiment du devoir accompli. « C’est un privilège d’avoir collaboré avec fierté avec cette grande communauté d’affaires forte et engagée qui a à cœur le développement socioéconomique de la région ». Mme Provost a tenu également à souligner le travail exceptionnel des employés de la Chambre qu’elle a remerciés sincèrement.