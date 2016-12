Deux entreprises de la région de Laval en mission commerciale avec le premier ministre du Québec

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, et le député de Sainte-Rose, Jean Habel, soulignent la présence de deux entreprises de la région de Laval au sein de la délégation québécoise qui participe à la mission commerciale se déroulant à La Havane du 12 au 16 septembre. Prennent également part à cette mission le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, et l’adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Saul Polo.



« Le Québec veut bâtir une relation durable et mutuellement bénéfique avec ses partenaires cubains. Plus que jamais, nos deux territoires sont prêts à saisir les possibilités de collaboration qui s’offrent à eux dans une multitude de domaines. Cette mission représente donc un moment privilégié pour consolider et accroître nos relations économiques », a indiqué le premier ministre.



« Le développement de l’économie de chacune de nos régions passe notamment par l’exportation de nos biens et services. Les entreprises présentes à Cuba viennent de douze régions du Québec. Elles seront là pour bâtir des partenariats et je suis convaincu que ces derniers permettront de faire croître nos économies respectives », a signifié l’adjoint parlementaire, Saul Polo.

« Notre région possède d’importants atouts que nous souhaitons mettre en valeur au Québec et partout dans le monde. Les entreprises Metaltech-Omega et Peinture Micca ont la volonté et le talent pour créer des partenariats dans les domaines de la construction qui contribueront à l’essor économique de Laval », a ajouté la ministre Francine Charbonneau.



« Je salue les équipes de Metaltech-Omega et Peinture Micca. Cette mission commerciale est une excellente occasion de cibler de nouvelles relations d’affaires et d’établir des collaborations avec les entreprises cubaines. Je suis ravi que ces deux entreprises de Sainte-Rose portent le flambeau de l’entrepreneuriat lavallois, preuve que celui-ci est en bonne santé à Laval », a conclu le député Jean Habel.

Rappelons que la délégation québécoise est composée de 44 entreprises spécialisées notamment dans les secteurs de la construction, du tourisme, des sciences de la vie, des technologies de l’information et des communications et de l’agroalimentaire.